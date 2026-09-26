Un primer puesto y fuerte presencia en el Top 10 para UPAAC en San Nicolás

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En la tercera fecha del Circuito Juvenil de Ajedrez de la Zona Norte, Jeremías Terráneo se consagró en Sub 14. Carlos Cabral, Vicente Medina, Eithan Albanese Yñiguez y Juan Cruz Tealdi lograron destacadas ubicaciones en sus respectivas divisionales.

La delegación de la Unión Pergaminense de Ajedrez Asociación Civil (UPAAC) tuvo una destacada participación el sábado 19 en la tercera fecha del Circuito Juvenil de Ajedrez de la Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires, disputada en San Nicolás. Con un primer puesto en la categoría Sub 14 y valiosas ubicaciones en el Top 10, los representantes locales ratificaron su buen nivel en el certamen regional.

La competencia se desarrolló en las instalaciones del Instituto Tecnológico Rafael de Aguiar bajo la organización de la Asociación Nicoleña de Ajedrez (ANDA). Participaron delegaciones de Rojas, Salto, Villa Constitución, Arrecifes, Pergamino y San Nicolás. La jornada constó de seis rondas e incluyó un receso para compartir un almuerzo brindado por los organizadores, lo que propició un gran espacio de camaradería entre jugadores, profesores y acompañantes.

Cosecha de logros para UPAAC Los pergaminenses lograron ubicarse en puestos de vanguardia en diversas divisionales: Categoría Sub 12: Carlos Cabral obtuvo un destacado 7° lugar, manteniéndose firme entre los diez mejores. Categoría Sub 14: Jeremías Terráneo se coronó en el 1° lugar tras una actuación sobresaliente. En la misma división, Vicente Medina alcanzó un meritorio 4° puesto, mientras que Eithan Albanese Yñiguez completó la destacada presencia local finalizando en la 6° posición. Categoría Sub 16: Juan Cruz Tealdi cerró la jornada con un sólido 7° lugar en una de las categorías más complejas y exigentes del certamen.

Estos jóvenes talentos continúan su desarrollo deportivo asistiendo regularmente a los talleres de ajedrez del Club Gimnasia y de la Escuela Municipal de Bellas Artes, dos espacios fundamentales para impulsar la formación técnica y nutrir el semillero local de la disciplina.

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