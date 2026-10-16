Actuá en Verde realizó una jornada por el Día de la Familia en el CDC Mastrángelo
En el marco del Día de la Familia, el equipo de Actuá en Verde compartió una jornada con más de 30 familias en el Centro de Desarrollo Comunitario Mastrángelo, donde la educación ambiental se combinó con la creatividad y el encuentro. La propuesta comenzó con un desayuno compartido y continuó...
En el marco del Día de la Familia, el equipo de Actuá en Verde compartió una jornada con más de 30 familias en el Centro de Desarrollo Comunitario Mastrángelo, donde la educación ambiental se combinó con la creatividad y el encuentro.
La propuesta comenzó con un desayuno compartido y continuó con una actividad de plantación. Cada familia eligió los colores de su maceta, preparó carteles para decorarla y plantó un lacito de amor que luego llevó a su casa para continuar con su cuidado.
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Durante el encuentro, Valeria Pereyra, directora de Gestión Ambiental, explicó cómo realizar el trasplante y brindó recomendaciones para el cuidado de las plantas, con el objetivo de que cada familia pueda acompañar su crecimiento en el hogar.
La directora del CDC, Alejandra Disante, junto con las docentes y las cocineras de la institución, también participó de la propuesta y se llevó sus propias macetas.
La jornada permitió compartir una experiencia diferente y acercar la educación ambiental a la vida cotidiana, a través de una actividad sencilla que invitó a incorporar plantas en los hogares y fortalecer los hábitos de cuidado del ambiente.
Además, los corazones que decoraron las macetas se convirtieron en un espacio para expresar sentimientos. Entre los mensajes escritos por los chicos, una frase resumió el espíritu del encuentro: “La familia es donde el amor echa raíces y crece para toda la vida”.
De esta manera, los lacitos de amor encontraron nuevos hogares donde crecer, como parte de una iniciativa de Actuá en Verde que promueve pequeñas acciones para sumar verde y fomentar el compromiso ambiental desde las familias.