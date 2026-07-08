Abigeato en Pergamino: múltiples allanamientos del CPR permitieron secuestrar carne, herramientas y droga

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La investigación por un caso de abigeato en Pergamino derivó en allanamientos simultáneos con secuestro de carne vacuna, herramientas, celulares y cannabis.

Una investigación por abigeato en Pergamino culminó este martes con una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad. El Comando de Prevención Rural secuestró gran cantidad de carne vacuna, herramientas, teléfonos celulares y dosis de cannabis, en el marco de dos causas judiciales que avanzan bajo la intervención de la Fiscalía.

Abigeato en Pergamino Un importante despliegue policial permitió esclarecer un hecho de abigeato en Pergamino tras una serie de allanamientos simultáneos realizados este martes por el Comando de Prevención Rural (CPR). Los procedimientos, desarrollados en distintos sectores de la ciudad, finalizaron con el secuestro de una importante cantidad de carne vacuna, herramientas presuntamente utilizadas para la faena clandestina, teléfonos celulares y dosis de cannabis.

Los operativos fueron el resultado de una investigación iniciada días atrás luego de la denuncia presentada por un productor agropecuario de la localidad de Mariano H. Alfonzo, quien advirtió la sustracción de animales de su establecimiento rural.

A partir de esa presentación, el Gabinete Técnico Operativo del CPR Pergamino llevó adelante tareas de inteligencia, relevamiento de pruebas y recolección de testimonios que permitieron identificar a los sospechosos y solicitar las órdenes de allanamiento correspondientes.

Allanamientos simultáneos Con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, durante la jornada del martes se ejecutaron allanamientos simultáneos en diferentes domicilios ubicados en los barrios José Hernández, Kennedy y Acevedo.

Los procedimientos estuvieron a cargo del personal del Comando de Prevención Rural Pergamino, con el apoyo operativo de la Coordinación Zonal de Seguridad Rural Pergamino y efectivos de los CPR de San Nicolás, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Colón y Ramallo.

Las diligencias permitieron avanzar sobre dos investigaciones diferentes vinculadas a delitos rurales, motivo por el cual el despliegue policial se desarrolló en forma coordinada para evitar el ocultamiento o traslado de pruebas.

Carne secuestrada Durante las requisas los efectivos incautaron una importante cantidad de cortes de carne vacuna que presentaban características compatibles con una faena clandestina y cuya procedencia ahora será determinada mediante las pericias ordenadas por la Justicia.

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Además, fueron secuestradas cuchillas, sierras, herramientas y otros elementos de corte que habrían sido utilizados para el procesamiento de los animales sustraídos.

Los investigadores también incautaron varios teléfonos celulares que serán sometidos a análisis pericial para obtener información que permita reconstruir la logística de los hechos e identificar posibles vínculos entre los involucrados.

Droga incautada En uno de los domicilios allanados, los efectivos encontraron una cantidad de cannabis sativa, situación que derivó en la apertura de actuaciones paralelas por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Como consecuencia de los procedimientos, las personas involucradas fueron notificadas de la formación de las correspondientes actuaciones judiciales y quedaron a disposición de la Fiscalía mientras continúa el avance de la investigación.

Investigación abierta Fuentes vinculadas a la causa señalaron que las pruebas reunidas durante la pesquisa fueron determinantes para esclarecer el hecho denunciado y reunir evidencia suficiente para solicitar los allanamientos ejecutados este martes.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía interviniente, que ahora analizará los elementos secuestrados y aguardará el resultado de las pericias sobre la carne, los teléfonos celulares y las herramientas incautadas para determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos.