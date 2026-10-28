Abigeato en Juan Andrés de la Peña: el productor Néstor Fromaget volvió a sufrir el robo y faena de ganado

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El productor ganadero encontró una vaquillona faenada dentro de un brete en un campo de Juan Andrés de la Peña. Denunció más de 20 episodios en ocho años.

Un nuevo episodio de abigeato volvió a afectar al productor ganadero Néstor Fromaget en la zona rural de Juan Andrés de la Peña. Durante la noche de este martes, encontró los restos de una vaquillona faenada dentro de un brete de su establecimiento, en un hecho que se suma a una prolongada sucesión de robos de ganado sufridos durante los últimos siete u ocho años.

Abigeato en el campo El episodio fue descubierto cuando Fromaget concurrió a un lote destinado a la cría de ganado bovino y advirtió que dentro de un brete de madera habían dejado los restos de una vaquillona faenada.

Abigeato en Juan Andrés de la Peña: Néstor Fromaget encontró una vaquillona faenada dentro de un brete de su campo. — LA OPINION De acuerdo con las características del hecho, los autores habrían arreado al animal hasta conseguir introducirlo en el dispositivo rural, donde realizaron la faena y dejaron los restos. La modalidad evidencia que quienes participaron del robo tuvieron que movilizar al bovino dentro del predio antes de llevar adelante el procedimiento.

El hecho habría ocurrido durante la noche, una franja horaria que permitiría a los responsables actuar con menores posibilidades de ser advertidos por el propietario o por eventuales testigos. Por el momento, no se cuenta con información que permita establecer quiénes fueron los autores ni precisar las circunstancias en las que ingresaron al establecimiento.

Abigeato en Juan Andrés de la Peña: Néstor Fromaget encontró una vaquillona faenada dentro de un brete de su campo. — LA OPINION Más de veinte robos El nuevo caso se incorpora a una extensa lista de episodios de abigeato que Fromaget asegura haber padecido en su actividad rural. Según relató el productor, durante los últimos siete u ocho años sufrió más de una veintena de hechos de estas características, una reiteración que refleja la persistencia del problema en su establecimiento.

El episodio descubierto este martes no sería el único de los últimos meses. El productor mencionó otros hechos ocurridos en diciembre y febrero, a los que ahora se suma la faena de la vaquillona encontrada dentro del brete.

La repetición de estos delitos representa un perjuicio económico para la producción ganadera, tanto por la pérdida directa de animales como por la preocupación que genera la vulnerabilidad de los establecimientos rurales frente a quienes ingresan para sustraer y faenar ganado.

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Abigeato en Juan Andrés de la Peña: Néstor Fromaget encontró una vaquillona faenada dentro de un brete de su campo. — LA OPINION El reclamo del productor Fromaget expresó su preocupación y resignación ante la continuidad de los robos que viene padeciendo. Al referirse al episodio más reciente, recordó que los hechos se acumulan desde hace años y que la reiteración de situaciones similares dificulta sostener una actividad productiva sin la amenaza constante de nuevas pérdidas.

Abigeato en Juan Andrés de la Peña: Néstor Fromaget encontró una vaquillona faenada dentro de un brete de su campo. — LA OPINION «Así que ya, más de dos docenas de robos. En siete, ocho años, Dios mío», lamentó el productor al describir la sucesión de episodios que afectaron a su campo.

Su testimonio vuelve a poner en evidencia la problemática del abigeato en la zona rural de Juan Andrés de la Peña, donde los productores quedan expuestos a maniobras delictivas que afectan directamente su capital de trabajo.

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La faena de la vaquillona encontrada este martes se suma así a los antecedentes denunciados por Fromaget, quien volvió a encontrarse con las consecuencias de un delito que, según su propio relato, se repite desde hace varios años.