> Fondo Educativo: el Municipio y el Consejo Escolar supervisaron obras en la Escuela Técnica 2

Educación

El intendente Javier Martínez y autoridades educativas recorrieron las obras de pintura e impermeabilización en la Escuela Técnica 2, financiadas con recursos del Fondo Educativo.

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 2 recibió obras de mantenimiento y mejoras edilicias financiadas con recursos del Fondo Educativo. Este martes, el intendente Javier Martínez, funcionarios municipales y consejeros escolares recorrieron el establecimiento de Florida 545 junto al director Mario Sánchez, quien detalló los trabajos realizados para mejorar las condiciones del edificio y solucionar problemas de filtraciones.

Fondo Educativo: el intendente Javier Martínez, Mariano Bocanera y autoridades recorrieron las obras de la Escuela Técnica 2 de Pergamino. — LA OPINION Obras en la Técnica 2 La intervención comprendió tareas de pintura en distintos sectores del edificio, la renovación de la membrana impermeabilizante en una parte de la cubierta y la construcción de un sobretecho de chapa para evitar el ingreso de agua en las aulas del tercer piso.

El establecimiento educativo, que cuenta con tres plantas, necesitaba trabajos de mantenimiento para preservar sus instalaciones y resolver inconvenientes ocasionados por las filtraciones. Las obras se extendieron durante aproximadamente un mes y medio y fueron ejecutadas con financiamiento del Fondo Educativo.

Durante la recorrida, Martínez se acercó a la institución para observar el resultado de las intervenciones y conocer los alcances de las mejoras realizadas. La visita permitió verificar los trabajos efectuados en los distintos sectores de la escuela y el avance de las tareas destinadas a mejorar las condiciones edilicias.

Fondo Educativo: Javier Martínez, Mariano Bocanera y autoridades recorrieron las obras de la Escuela Técnica 2 de Pergamino. — LA OPINION Pintura e impermeabilización El director de la Técnica 2, Mario Sánchez, explicó que los trabajos de pintura abarcaron tanto el exterior como diferentes espacios interiores de la institución.

Según detalló, se pintó el frente del edificio y se avanzó sobre el pasillo principal, la escalera que conduce al comedor, los patios internos, el patio principal y el salón teatro. La intervención permitió renovar sectores de uso cotidiano para estudiantes, docentes y auxiliares.

En materia de impermeabilización, se reemplazó la membrana ubicada en el sector del techo que se encuentra sobre dos aulas y el pasillo del primer piso, en la zona próxima a la cocina. Esa cubierta presentaba necesidades de mantenimiento para prevenir el ingreso de agua al interior del establecimiento.

Además, se trabajó sobre la cubierta del tercer piso, donde se habían registrado filtraciones en las aulas. Para resolver ese inconveniente, se construyó un sobretecho de chapa por encima de la estructura existente, una alternativa destinada a mejorar la protección del edificio frente a las precipitaciones.

Sánchez indicó que las tareas demandaron alrededor de un mes y medio de trabajo y destacó el alcance de las mejoras concretadas en distintos espacios de la escuela.

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Fondo Educativo: Javier Martínez, Mariano Bocanera y autoridades recorrieron las obras de la Escuela Técnica 2 de Pergamino. — LA OPINION Fondo Educativo y mantenimiento El presidente del Consejo Escolar de Pergamino, Mariano Bocanera, destacó la importancia de los recursos del Fondo Educativo para sostener el mantenimiento y las mejoras de los establecimientos escolares del distrito.

El funcionario remarcó que la aplicación de estos fondos permite llevar adelante intervenciones necesarias para conservar los edificios educativos y dar respuesta a los requerimientos de las comunidades escolares.

En ese sentido, subrayó el trabajo conjunto entre el Consejo Escolar y el Municipio para avanzar con obras que contribuyan a mantener las escuelas en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.

La intervención en la Técnica 2 se enmarca en las acciones de mantenimiento de la infraestructura escolar, con trabajos orientados tanto a la renovación de los espacios como a la prevención de problemas que pueden afectar el funcionamiento cotidiano de la institución.

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Fondo Educativo: Javier Martínez, Mariano Bocanera y autoridades recorrieron las obras de la Escuela Técnica 2 de Pergamino. — LA OPINION Trabajo conjunto por las escuelas De la recorrida participaron, junto al intendente Martínez y el director Sánchez, el secretario de Planeamiento Urbano, Esteban Giuliani; el secretario de Gobierno, Karim Dib; y los consejeros escolares Matías Moyano, vicepresidente del cuerpo; Gonzalo Aguerre, tesorero; y Cintia García, vocal.

La visita permitió observar las mejoras realizadas en la Escuela Técnica 2 y poner en valor la utilización del Fondo Educativo para atender necesidades concretas de infraestructura. La articulación entre el Municipio y el Consejo Escolar resulta central para planificar y ejecutar intervenciones destinadas a preservar los edificios y mejorar los espacios en los que se desarrolla la educación pública en Pergamino.