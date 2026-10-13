10 mil personas disfrutaron del show del Indio Rojas en Parque Belgrano

Municipalidad de Pergamino

Pergamino celebró sus 131 años con una gran fiesta popular que reunió a miles de personas en torno a la música y las tradiciones folklóricas. El intendente Javier Martínez recorrió el predio y compartió la jornada con vecinos, artistas y emprendedores gastronómicos. En el marco de los festejos por el...



Pergamino celebró sus 131 años con una gran fiesta popular que reunió a miles de personas en torno a la música y las tradiciones folklóricas. El intendente Javier Martínez recorrió el predio y compartió la jornada con vecinos, artistas y emprendedores gastronómicos.

En el marco de los festejos por el 131° aniversario de Pergamino, alrededor de 10 mil personas se reunieron en el Parque Belgrano para disfrutar de una jornada a puro folklore, con música en vivo, baile y propuestas gastronómicas para toda la familia.

El gran encuentro tuvo como broche de oro la presentación del cantautor Lucio “Indio” Rojas, quien hizo cantar y bailar al público con un repertorio cargado de chacareras, zambas y toda la energía característica de su propuesta musical.

El escenario también recibió a Bernabé Pirchi, Grupo Identidad, Ezequiel Amaya, el Ballet Municipal y Zoilo Bartolo, quienes fueron protagonistas de una celebración que puso en valor la música popular y las tradiciones argentinas.

Durante el evento, el Intendente estuvo presente junto a la diputada provincial Paula Bustos, el concejal Ignacio Maiztegui y el senador provincial Juan Manuel Rico Zini. Martínez recorrió el predio, dialogó con los vecinos que se acercaron a compartir los festejos y conversó con los emprendedores gastronómicos que ofrecieron distintas alternativas dulces y saladas.

En medio de su presentación, el Indio Rojas recibió obsequios del Municipio en recuerdo de su visita a la ciudad y agradeció a las autoridades por hacer posible el encuentro. Además, destacó los espacios verdes de Pergamino y felicitó a la gestión por la recuperación de predios y la creación de parques para el disfrute de la comunidad.

Una trayectoria ligada al folklore

Lucio “Indio” Rojas es uno de los referentes del folklore argentino actual. Hermano de Jorge Rojas, integró durante años distintos proyectos musicales junto a su familia y consolidó posteriormente su carrera solista, con presentaciones en los principales escenarios del país.

Antes de iniciar esa etapa, fue la voz de Los Carabajal durante cinco años y, más tarde, formó parte de Los Rojas durante una década. Su propuesta artística combina la raíz folklórica, la danza y la energía de las chacareras con la emoción de las zambas, en espectáculos que invitan al público a ser parte de la fiesta.

Un fin de semana con distintas propuestas culturales

Los festejos por el aniversario de Pergamino incluyeron otras actividades culturales durante el fin de semana.

El viernes por la noche, el Centro Cultural Bellas Artes fue escenario de Vestidos con Historias, un desfile que reunió vestidos de novias y de quince años pertenecientes a distintas épocas del siglo XX.

El sábado, en el mismo espacio, se realizó la Peña Folklórica con la presentación de Rejunte Criollo.

Por su parte, la actividad prevista para el lunes en Mariano Benítez debió suspenderse debido a las condiciones climáticas.