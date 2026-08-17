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Zárate ya tiene su Filial de la Unión Nacional de Clubes de Barrio

La nueva filial reúne a más de 20 instituciones y estará presidida por Pablo Fariña, con el objetivo de fortalecer a los clubes y trabajar en conjunto.

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17 de agosto de 2026 a las 11:56 a. m.
Zárate ya tiene su Filial de la Unión Nacional de Clubes de Barrio

El lanzamiento oficial de la Filial Zárate de la Unión Nacional de Clubes de Barrio se realizó el jueves por la noche en Pineral FBC, con la participación de dirigentes deportivos, representantes de distintas filiales, instituciones locales y concejales. La nueva organización reúne a más de 20 clubes del distrito.

Más de 20 clubes se suman a la Filial Zárate

La filial, que había sido conformada días atrás, tuvo su presentación formal durante una reunión de dirigentes deportivos. En el encuentro estuvieron presentes el presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, Pedro Villarreal, autoridades de otras filiales y referentes de entidades deportivas de Zárate.

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La conducción de la Filial Zárate estará encabezada por Pablo Fariña, acompañado por dirigentes de distintas instituciones. Actualmente, la comisión directiva cuenta con representantes de 12 clubes, mientras que más de 20 entidades participaron de la convocatoria y se espera que la cantidad continúe creciendo.

Fariña destacó la necesidad de generar un espacio común para las instituciones locales. “Queremos empezar un nuevo camino con los clubes de Zárate, que durante muchos años estuvieron desunidos y esta es la oportunidad para unirnos”, sostuvo.

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Pablo Fariña planteó las necesidades de los clubes

El flamante presidente de la filial señaló que las instituciones atraviesan diferentes dificultades, que van desde cuestiones deportivas hasta necesidades edilicias y de indumentaria.

“Realmente tenemos muchas necesidades los clubes, no solamente deportivas sino también edilicias, de indumentaria y muchas otras más que se suman a lo que venimos a plantear”, expresó Fariña.

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Además, adelantó que la organización buscará impulsar iniciativas desde el Concejo Deliberante. Entre los temas planteados aparecen los seguros para los chicos que concurren a las instituciones y la situación económica de los clubes, que en muchos casos recurren a rifas y colaboraciones para sostener sus actividades.

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“Vamos a proponer algunas ordenanzas y ya hemos hablado con algunos concejales. La idea es hablar de los seguros de los chicos”, explicó.

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La Unión Nacional de Clubes de Barrio acompañará a Zárate

Durante el lanzamiento también participaron referentes de otras filiales. Hugo Chaves, presidente de la Filial San Miguel, remarcó la importancia de la organización colectiva y sostuvo que las dificultades económicas y sociales atraviesan a clubes de distintas localidades.

Por su parte, César Argañaraz, titular de la Filial Escobar, destacó el rol de las instituciones deportivas en la contención de niños y jóvenes y celebró la incorporación de Zárate a la estructura nacional.

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El presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, Pedro Villarreal, señaló que la entidad pasó de contar con 23 clubes en sus comienzos a reunir actualmente a 412 instituciones. También recordó el trabajo realizado para impulsar la Ley 27.098, vinculada a los clubes de barrio, y reclamó su reglamentación.

“Hoy la Filial de Zárate es la número 74 a nivel nacional. Nosotros vamos a estar acompañando a Zárate en todo lo que necesiten”, afirmó Villarreal durante el encuentro.

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