Zárate: Bayer reunió a más de 100 especialistas en una capacitación sobre sustancias peligrosas

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Zárate

La Planta Zárate fue sede de una jornada del PACEI que reunió a bomberos, organismos de emergencia y empresas para fortalecer la respuesta ante incidentes.

11 de agosto de 2026 a las 10:50 a. m.

11 de agosto de 2026 a las 10:50 a. m.

La Planta Zárate de Bayer fue escenario de la sexta Jornada de Actualización Normativa sobre Transporte Carretero y Sustancias Peligrosas, organizada en el marco del Plan de Alerta Comunitario para Emergencias Industriales (PACEI). Más de 100 participantes compartieron una capacitación que combinó formación técnica y ejercicios prácticos para optimizar la respuesta ante emergencias.

Capacitación sobre sustancias peligrosas reunió a bomberos, empresas y organismos La actividad fue organizada por el Comité Zonal de Seguridad e Higiene de Campana-Zárate y se desarrolló con el objetivo de fortalecer la preparación de quienes intervienen ante emergencias relacionadas con el transporte de materiales peligrosos.

Del encuentro participaron integrantes de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Zárate, Campana, Los Cardales, Presidente Derqui, Exaltación de la Cruz, Pilar, San Antonio de Areco, San Martín, José C. Paz, Del Viso y Luján. También asistieron representantes de Defensa Civil de Zárate, Prefectura Naval Argentina, Cruz Roja Argentina Filial Campana, universidades, instituciones educativas, empresas industriales y del transporte, además de organizaciones dedicadas a la capacitación y respuesta ante emergencias.

El PACEI impulsa este tipo de actividades para fortalecer el trabajo conjunto entre la industria y los organismos públicos, promoviendo protocolos comunes y una mejor coordinación frente a posibles contingencias.

Víctor Ponce, presidente del Comité Zonal de Seguridad e Higiene, destacó que la capacitación permitió entrenar a unos 85 bomberos, integrantes de Cruz Roja, personal de Bayer y representantes de otras organizaciones en aspectos fundamentales como la identificación de riesgos, la interpretación de hojas de seguridad y el reconocimiento de pictogramas utilizados para clasificar materiales peligrosos.

Transporte de materiales peligrosos: actualización normativa y entrenamiento práctico Durante la jornada se desarrollaron exposiciones técnicas sobre el Sistema de Identificación de Naciones Unidas para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos, la correcta interpretación de las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) y la aplicación de la Guía de Respuesta en Emergencias (GRE 2024).

Los organizadores remarcaron que estos conocimientos resultan fundamentales para que los equipos de intervención puedan identificar rápidamente los riesgos presentes en un incidente, evaluar los procedimientos adecuados y actuar de manera segura para proteger tanto a las personas como al ambiente.

Uno de los aspectos más destacados fue la instancia práctica desarrollada en el campo de entrenamiento de Bayer. Allí los asistentes pudieron aplicar los conceptos adquiridos mediante simulaciones de situaciones reales, utilizando equipamiento especializado y recursos destinados a la atención de emergencias químicas.

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La empresa puso a disposición las instalaciones y la experiencia de su Brigada Especial de Emergencias Internas (BEDE), encargada de intervenir ante incidentes vinculados con sustancias químicas dentro de la planta.

Bayer destacó el valor del trabajo coordinado para enfrentar emergencias Carolina Brondi, Líder de Seguridad de Bayer Zárate, subrayó la importancia de realizar entrenamientos conjuntos entre los distintos actores que podrían intervenir ante una emergencia industrial.

"La preparación previa, el entrenamiento y la coordinación son fundamentales para responder de manera segura y efectiva. Una emergencia no es el momento para empezar a conocernos ni para descubrir cómo trabaja cada organización", señaló.

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La directiva destacó además que abrir las instalaciones de entrenamiento de la compañía permite compartir capacidades, equipamiento y experiencias con bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, empresas vecinas y otras instituciones de la región, fortaleciendo la articulación entre el sector privado y los organismos de respuesta.

Desde Bayer señalaron que este tipo de iniciativas forman parte de su compromiso con la prevención y la seguridad, promoviendo acciones que permitan mejorar la preparación de las instituciones locales frente a posibles emergencias industriales y de transporte de sustancias peligrosas.