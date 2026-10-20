X una Sonrisa celebra sus 10 años con una jornada solidaria en el Club Racing
La organización X Una Sonrisa celebrará su décimo aniversario con una jornada solidaria que se realizará en el Club Racing de Pergamino, el sábado 24 de octubre a partir de las 19 horas, con feria, juegos y espectáculos para toda la familia. La iniciativa busca reunir alimentos y donaciones para...
La organización X Una Sonrisa celebrará su décimo aniversario con una jornada solidaria que se realizará en el Club Racing de Pergamino, el sábado 24 de octubre a partir de las 19 horas, con feria, juegos y espectáculos para toda la familia.
La iniciativa busca reunir alimentos y donaciones para colaborar con distintos merenderos de la ciudad. La entrada será un alimento no perecedero o una contribución solidaria.
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Durante la conferencia de prensa, el subsecretario de Deportes, Matías Varela, destacó la importancia de acompañar este tipo de propuestas que combinan el encuentro comunitario con la solidaridad. También participó el presidente del Club Racing Pergamino, Favio Delfante, quien acompaña la realización del evento en las instalaciones de la institución.
En representación de X Una Sonrisa, Julieta Duhau y Luciano Duhau invitaron a la comunidad a sumarse a la celebración y agradecieron a todas las personas, instituciones y colaboradores que hacen posible esta iniciativa.
La jornada será una oportunidad para celebrar los 10 años de trabajo solidario de la organización y seguir acompañando a quienes más lo necesitan.