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Voraz incendio de un automóvil en el barrio Otero

En la mañana de este domingo en avenida Almafuerte entre Jorge Torrent y Juan Manuel Pellita se incendió un automóvil Honda oscuro por un desperfecto electro mecánico

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26 de julio de 2026 a las 09:59 a. m.
Voraz incendio de un automóvil en el barrio Otero
El auto Honda Civic sufrió daños totales por la voracidad del fuego.

Un voraz incendio de un vehículo provocó daños totales en la unidad cuando se desplazaba por avenida Almafuerte en dirección a la ruta provincial 32 en la mañana de este domingo.

Alrededor de las 9:00, el automóvil Honda Civic oscuro se desplazaba por la avenida para conectar con la traza provincial y seguir viaje hacia la ciudad de Rosario.

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Una avería del sistema eléctrico mecánico provocó chisporroteos y una inmediata llamarada en el motor que rápidamente adquirió un fuego de grandes dimensiones que no tardó en expandirse al resto de la unidad.

Las llamas descontroladas obligaron a los ocupantes a abandonar la unidad y alejarse con los elementos que pudieron salvar que no sean alcanzados por el incendio.

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La voracidad del fuego no les permitió maniobras con extintores y las personas se alejaron por temor a que además del incendio se pudieran producir algunas explosiones.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas y solo pérdidas materiales relativas al vehículo que quedó inutilizado.

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