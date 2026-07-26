Voraz incendio de un automóvil en el barrio Otero

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Policiales

En la mañana de este domingo en avenida Almafuerte entre Jorge Torrent y Juan Manuel Pellita se incendió un automóvil Honda oscuro por un desperfecto electro mecánico

26 de julio de 2026 a las 09:59 a. m.

26 de julio de 2026 a las 09:59 a. m.

Un voraz incendio de un vehículo provocó daños totales en la unidad cuando se desplazaba por avenida Almafuerte en dirección a la ruta provincial 32 en la mañana de este domingo.

Alrededor de las 9:00, el automóvil Honda Civic oscuro se desplazaba por la avenida para conectar con la traza provincial y seguir viaje hacia la ciudad de Rosario.

Una avería del sistema eléctrico mecánico provocó chisporroteos y una inmediata llamarada en el motor que rápidamente adquirió un fuego de grandes dimensiones que no tardó en expandirse al resto de la unidad.

Las llamas descontroladas obligaron a los ocupantes a abandonar la unidad y alejarse con los elementos que pudieron salvar que no sean alcanzados por el incendio.

La voracidad del fuego no les permitió maniobras con extintores y las personas se alejaron por temor a que además del incendio se pudieran producir algunas explosiones.