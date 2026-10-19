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Vivo – Juegos Bonaerenses

Hace 3 horas 48 minutos19 de octubre de 2026 10:12 LLEGAMOS! Hoy día de acreditaciones y apertura de los JJBB 2026 con la presencia de Tiago PZK. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pergamino Al Día (@pergaminoaldia)

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 19 de octubre de 2026 a las 10:10 a. m.