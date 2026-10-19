Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Municipalidad de Pergamino

Vivo – Juegos Bonaerenses

Hace 3 horas 48 minutos19 de octubre de 2026 10:12 LLEGAMOS! Hoy día de acreditaciones y apertura de los JJBB 2026 con la presencia de Tiago PZK. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pergamino Al Día (@pergaminoaldia)

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
Fuente: Municipalidad de Pergamino·19 de octubre de 2026 a las 10:10 a. m.
Vivo – Juegos Bonaerenses


Hace 3 horas 48 minutos

Publicidad

Las mas leidas de Municipalidad de Pergamino

1

Más de 1.000 adultos mayores celebraron el Día del Jubilado en el Club Centenario

5/10, 12:43 p. m.
Más de 1.000 adultos mayores celebraron el Día del Jubilado en el Club Centenario
2

Pergamino recibe al fútbol juvenil nacional y se prepara para un fin de semana con movimiento turístico

9/10, 01:03 p. m.
Pergamino recibe al fútbol juvenil nacional y se prepara para un fin de semana con movimiento turístico
3

La Muni en Tu Barrio presenta Edición Rosa en Ameghino

15/10, 01:42 p. m.
La Muni en Tu Barrio presenta Edición Rosa en Ameghino
4

La Escuela Deportiva de Pergamino se destacó en un importante torneo de Taekwon-Do

15/10, 10:06 a. m.
La Escuela Deportiva de Pergamino se destacó en un importante torneo de Taekwon-Do
5

Licencias de conducir: recomiendan llevar los sellados previamente pagos

05/03/2024, 01:33 p. m.

19 de octubre de 2026 10:12

LLEGAMOS!

Hoy día de acreditaciones y apertura de los JJBB 2026 con la presencia de Tiago PZK.

Publicidad
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...