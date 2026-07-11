Violó la perimetral, amenazó de muerte a su madre con un arma y fue detenido

> Violó la perimetral, amenazó de muerte a su madre con un arma y fue detenido

Policiales

En la madrugada de este sábado la Policía aprehendió a un sujeto que irrumpió violentamente en dos oportunidades en la casa de la madre para amenazarla de muerte.

Un gravísimo caso de violencia familiar y desobediencia judicial conmociona a los vecinos del barrio Acevedo. Un sujeto de 35 años fue aprehendido tras irrumpir de forma sumamente violenta en la vivienda de su propia madre, Stella Maris Peralta, a quien amedrentó con un arma de fuego y amenazó de muerte, ignorando por completo una restricción de acercamiento impuesta por la Justicia apenas horas antes.

Una seguidilla de agresiones El calvario de la víctima comenzó este viernes alrededor de las 19:00, en su domicilio ubicado en la calle Irlanda al 100. Según consta en la investigación penal, este sujeto se presentó en el lugar y, exhibiendo un arma de fuego que ocultaba bajo su campera, intimidó a su madre bajo la advertencia: "Si llamás a la policía voy a empezar a los tiros". Ante el pánico, la mujer logró encerrarse en una habitación y pedir auxilio mediante la aplicación Ojos en Alerta. Si bien el agresor se retiró antes del arribo del patrullero, la policía logró interceptarlo más tarde en la vía pública. En esa primera oportunidad, se le dictó una prohibición de acercamiento de urgencia y recuperó la libertad.

Sin embargo, la medida judicial no detuvo al imputado. Apenas unas horas después, ya entrada la madrugada del sábado 11 de julio (cerca de la 1:20 am), este individuo regresó a la propiedad violando flagrantemente la perimetral que acababa de ser notificado en la IPP 4753/26.

En este segundo y brutal episodio, el sujeto actuó de manera letalmente agresiva: comenzó a patear el mobiliario de la casa y lanzó explícitas amenazas contra la vida de su progenitora: "Te voy a robar la batería de la Berlingo, te la voy a prender fuego si me seguís denunciando".

Afortunadamente, las fuerzas policiales acudieron rápidamente tras un nuevo llamado y lograron la aprehensión inmediata del agresor dentro del predio.

Alto riesgo de violencia La gravedad del caso quedó plasmada en la rigurosa recolección de evidencia coordinada por la instructora judicial María José Suárez. En el expediente se incorporó la Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave, una evaluación actuarial obligatoria para el ámbito judicial.

Seguí leyendo Deportes Argentino ganó sobre la chicharra y sigue ilusionado en la Liga Provincial

Los resultados arrojaron un nivel de riesgo "Alto" con un total de 35 puntos. Este puntaje supera con creces el estándar mínimo de 23 puntos requerido por el protocolo para encuadrar la situación en la categoría de peligro extremo, lo que demuestra el grado de vulnerabilidad de la víctima y el ensañamiento del atacante.

Situación procesal del imputado Este sábado, el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 3, Nelson Mastorchio, junto a la instructora judicial María José Suárez llevaron adelante la audiencia de declaración indagatoria bajo los términos del Artículo 308 del Código Procesal Penal. El imputado optó por su derecho constitucional de no declarar.

Los delitos que se le imputan formalmente están divididos en dos hechos concurrentes: amenazas agravadas (Art. 149 bis, primer párrafo, primera y segunda parte del Código Penal); desobediencia (Art. 239 del Código Penal), por el quebrantamiento flagrante de la manda judicial.