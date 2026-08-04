Violentas amenazas en el barrio Hernández

Una vecina de 39 años denunció que mientras caminaba por calle Güiraldes hacia el puente, al llegar al cruce con Blas Parera, fue interceptada por una mujer con la que mantiene rencillas del pasado. La agresora comenzó a recriminarle e insultarle, propinándole severas amenazas de muerte antes de darse a la fuga. La fiscalía UFIyJ N° 08 ordenó las actuaciones correspondientes.