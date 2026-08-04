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Violentas amenazas en el barrio Hernández

Una mujer interceptó a otra para vociferarle distintas amenazas de muerte antes de darse a la fuga.

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03 de agosto de 2026 a las 09:08 p. m.
Violentas amenazas en el barrio Hernández
En la esquina de Güiraldes y Blas parera una mujer interceptó a otra para increparla y amenazarla de muerte.

Una vecina de 39 años denunció que mientras caminaba por calle Güiraldes hacia el puente, al llegar al cruce con Blas Parera, fue interceptada por una mujer con la que mantiene rencillas del pasado. La agresora comenzó a recriminarle e insultarle, propinándole severas amenazas de muerte antes de darse a la fuga. La fiscalía UFIyJ N° 08 ordenó las actuaciones correspondientes.

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