Violencia Doméstica: aprehendieron a un sujeto acusado de agredir y amenazar a su hija

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Policiales

El procedimiento policial se realizó tras un llamado al 911. La Fiscalía 3 de Nelson Mastorchio investiga lesiones y amenazas en un contexto de violencia familiar.

11 de julio de 2026 a las 11:04 a. m.

11 de julio de 2026 a las 11:04 a. m.

El despliegue policial realizado este viernes en una vivienda del barrio José Hernández culminó con la aprehensión de un sujeto acusado de agredir físicamente y amenazar a su hija menor de edad. La Fiscalía 3, del fiscal Nelson Mastorchio, intervino de inmediato y le imputó los delitos de lesiones leves agravadas y amenazas en un contexto de violencia familiar.

Violencia familiar denunciada El episodio ocurrió alrededor de las 13:00 de este viernes en un domicilio de la calle Doctor Valentini al 1.000, donde efectivos policiales acudieron tras un pedido de auxilio que alertaba sobre una situación de extrema tensión dentro de la vivienda.

De acuerdo con las actuaciones incorporadas a la Investigación Penal Preparatoria (IPP N° 4746/26), el conflicto se habría iniciado luego de una serie de episodios de violencia que, según la declaración de la adolescente, venían produciéndose desde la noche anterior.

La menor manifestó ante los investigadores que su padre atravesaba un estado de alteración y mantenía una conducta agresiva dentro del hogar.

Aparentemente, se podría originar este estado de alteración del individuo por una situación de abstinencia por el no consumo de estupefacientes; tal como surge de las declaraciones espontáneas de la madre de la menor de edad.

Agresión a la hija Siempre de acuerdo con la imputación formulada por la Unidad Funcional de Instrucción, durante la discusión el hombre habría comenzado a insultar y amenazar a la adolescente. En ese contexto, presuntamente arrojó el café que estaba tomando, la sujetó violentamente del cabello, la derribó al piso y posteriormente la expulsó de la vivienda.

Tras el episodio se dio intervención a la Policía, cuyos efectivos concurrieron al domicilio y procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia.

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Investigación judicial Durante la audiencia prevista por el artículo 308 del Código Procesal Penal, el imputado fue notificado formalmente de los hechos que se le atribuyen y de la calificación legal provisoria.

La Fiscalía le imputó los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar un contexto de violencia de género, junto con amenazas, conforme a los artículos 89, 92 y 80, incisos 1 y 11, del Código Penal, según surge de las constancias judiciales.

En esa instancia, el acusado manifestó comprender la imputación formulada en su contra y declaró no registrar antecedentes penales.

Intervención de la Fiscalía El fiscal Nelson Mastorchio y la instructora judicial María José Suárez indagaron al sospechoso en la mañana de este sábado para luego requerir al Juzgado de Garantías la conversión de la aprehensión en detención.

La causa continúa en etapa de investigación y la Fiscalía reunirá nuevas pruebas, entre ellas testimonios, informes médicos y demás elementos incorporados al expediente, para determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad penal del imputado.