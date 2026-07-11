Argentino ganó sobre la chicharra y sigue ilusionado en la Liga Provincial

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Con un doble de Luciano González en el último segundo, el Blanco derrotó 86 a 84 a Los Andes de Villa Ramallo en el estadio “Socios Fundadores” en el comienzo de la última fecha de la Zona Norte 2. Finalizó segundo y ya se enfoca en los Play Offs.

Argentino de Pergamino protagonizó este viernes por la noche uno de los finales más emocionantes de la temporada al derrotar como local a Los Andes de Villa Ramallo por 86 a 84, en el estadio “Socios Fundadores”, en uno de los encuentros que abrió la decimocuarta y última fecha de la Fase Regular de la Zona Norte 2 de la Liga Provincial de Básquetbol.

En un partido intenso y de trámite muy equilibrado, el equipo dirigido por Francisco Colombo encontró el premio en la última acción del encuentro para quedarse con un triunfo que desató el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

Cuando parecía que el partido se encaminaba al tiempo suplementario, Argentino dispuso de la última posesión con el marcador igualado en 84 y apenas tres segundos por jugar. Valentino Cichillitti asumió la responsabilidad del lanzamiento final, pero el balón rebotó en el aro. Allí apareció Luciano González, quien leyó perfectamente la jugada, capturó el rebote ofensivo y convirtió el doble justo cuando sonaba la chicharra, sellando el definitivo 86 a 84. La conversión provocó un festejo inmediato de todo el plantel del Blanco, que invadió la cancha para abrazar al héroe de la noche.

Cierre ideal para la Fase Regular Más allá de que Argentino ya tenía asegurado el segundo lugar de la tabla antes de comenzar esta última fecha, el triunfo le permitió cerrar la etapa clasificatoria con un balance altamente positivo. El conjunto pergaminense completó la Fase Regular con 11 triunfos y 3 derrotas, números que reflejan la regularidad mostrada en este tramo del campeonato y que lo consolidaron como uno de los animadores de la zona, solamente por detrás de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

El equipo de la “Vaquita” Colombo ratificó además el buen momento que atraviesa, ya que llegaba a este compromiso luego de conseguir otra victoria ajustada en la fecha anterior, cuando superó como visitante a Riberas del Paraná de Villa Constitución por 51 a 50. Con estos resultados, Argentino afrontará los play-offs de esta Liga Provincial con un importante envión anímico y deportivo.

Luciano González, el héroe de la noche Además de convertir el doble que definió el partido, Luciano González terminó como máximo anotador del equipo con 18 puntos. El escolta tuvo una actuación determinante en ambos costados de la cancha y coronó su producción con la conversión más importante de la noche.

También fueron fundamentales los aportes ofensivos de Valentino Cichillitti, autor de 16 puntos; Matías Colliard, que sumó 14; Agustín Zapillón, con 13; y Mateo Suleta, quien colaboró con 10 unidades para un equipo que volvió a mostrar variantes en ataque y carácter en los momentos decisivos.

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Por el lado de Los Andes, el jugador más destacado fue Jesús Muñoz, máximo anotador del encuentro con 20 puntos, siendo el principal argumento ofensivo del elenco de Villa Ramallo.

Sigue soñando con el ascenso Con la clasificación ya asegurada, Argentino continuará su camino en los play-off de la Liga Provincial con la ilusión intacta de pelear por uno de los ascensos a la Liga Federal 2027. Además, su desempeño durante toda la Fase Regular le garantizó su continuidad en la fase provincial del actual torneo, premio al sostenido rendimiento mostrado a lo largo de la competencia.

El Blanco se consolidó entre los mejores de la zona gracias a una campaña caracterizada por la solidez colectiva, el crecimiento de varios de sus jugadores y la capacidad para resolver partidos cerrados, una cualidad que volvió a quedar en evidencia este viernes con un triunfo construido hasta el último segundo.

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Cómo sigue la última fecha En el otro encuentro disputado el viernes por la noche, La Emilia de San Nicolás consiguió el triunfo como local al imponerse sobre Sacachispas de Villa Constitución por 78 a 75. La programación continuará este domingo desde las 19:30 con el partido entre el líder Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Riberas del Paraná de Villa Constitución.

El cierre será el lunes 13 a las 21:00 con otro atractivo especial para el básquet pergaminense: Comunicaciones recibirá a Gimnasia y Esgrima en el estadio “Pickle Gracia”. Más allá del resultado de este partido, Gimnasia y Esgrima finalizará tercero en la Zona Norte 2 gracias a una campaña de nueve triunfos y cuatro derrotas. El Lobo también continuará en competencia.