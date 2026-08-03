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Una mujer hizo una nueva denuncia contra su ex pareja por amenaza de muerte

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03 de agosto de 2026 a las 08:52 p. m.
Una mujer hizo una nueva denuncia contra su ex pareja por amenaza de muerte
La mujer sufrió episodios de violencia perpetrados por el sujeto denunciado en estos días.

Una acompañante terapéutica de 26 años con domicilio en calle Colodrero denunció nuevamente a su ex pareja. El sujeto acudió de forma agresiva a la vivienda de la damnificada, amenazándola de muerte para luego retirarse. Según indicaron fuentes policiales, la víctima ya contaba con denuncias previas hacia la misma persona por lesiones y desobediencia durante el año 2024. La causa fue caratulada como Amenazas bajo intervención de la UFI N° 08.

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