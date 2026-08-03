Una mujer hizo una nueva denuncia contra su ex pareja por amenaza de muerte

Una acompañante terapéutica de 26 años con domicilio en calle Colodrero denunció nuevamente a su ex pareja. El sujeto acudió de forma agresiva a la vivienda de la damnificada, amenazándola de muerte para luego retirarse. Según indicaron fuentes policiales, la víctima ya contaba con denuncias previas hacia la misma persona por lesiones y desobediencia durante el año 2024. La causa fue caratulada como Amenazas bajo intervención de la UFI N° 08.