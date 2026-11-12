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Una moto chocó desde atrás a un auto y le provocó la avería de un neumático

En la mañana de este jueves en Avenida de Mayo entre Alem y San Nicolás un motociclista colisionó contra la parte trasera de un auto Renault Captur

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12 de noviembre de 2026 a las 11:07 a. m.
Una moto chocó desde atrás a un auto y le provocó la avería de un neumático
La moto chocó desde atrás al auto y provocó la avería del neumático trasero izquierdo.

En la mañana de este jueves se desarrolló un gran despliegue de agentes y móviles de la Dirección de Tránsito; Patrulla Urbana, una ambulancia de Same y Policía por el choque de una moto a un automóvil en Avenida de mayo entre Alem y San Nicolás.

Alrededor de las 10:00 un motociclista chocó con la parte trasera de un automóvil Renault Capture que circulaba en el mismo sentido (Este - Oeste).

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La caída de la moto debajo de la rueda provocó la avería del neumático trasero izquierdo al pasar sobre el rodado siniestrado.

Afortunadamente no hubo lesionados.

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