Una moto chocó desde atrás a un auto y le provocó la avería de un neumático
En la mañana de este jueves en Avenida de Mayo entre Alem y San Nicolás un motociclista colisionó contra la parte trasera de un auto Renault Captur
En la mañana de este jueves se desarrolló un gran despliegue de agentes y móviles de la Dirección de Tránsito; Patrulla Urbana, una ambulancia de Same y Policía por el choque de una moto a un automóvil en Avenida de mayo entre Alem y San Nicolás.
Alrededor de las 10:00 un motociclista chocó con la parte trasera de un automóvil Renault Capture que circulaba en el mismo sentido (Este - Oeste).
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La caída de la moto debajo de la rueda provocó la avería del neumático trasero izquierdo al pasar sobre el rodado siniestrado.
Afortunadamente no hubo lesionados.