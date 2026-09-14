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Una menor de 14 años en auto chocó contra otras adolescentes de la misma edad en moto

Un Peugeot 208 y una Motomel B110 protagonizaron un siniestro vial en Manuel Ocampo. La adolescente que viajaba como acompañante sufrió fracturas.

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14 de septiembre de 2026 a las 07:20 p. m.
Una menor de 14 años en auto chocó contra otras adolescentes de la misma edad en moto
La Policía del Destacamento de Manuel Ocampo intervino en las actuaciones del siniestro.

Un grave siniestro vial ocurrido este domingo en Manuel Ocampo dejó como saldo a una menor de edad con lesiones de consideración, luego de que una motocicleta en la que se desplazaban dos adolescentes colisionara con un automóvil conducido por otra menor.

Siniestro vial en Manuel Ocampo

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00, en la intersección de la avenida José León Ocampo y calle Marengo, en la localidad de Manuel Ocampo, donde por causas que son materia de investigación se produjo la colisión entre un automóvil Peugeot 208 y una motocicleta Motomel B110.

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De acuerdo con la información suministrada por el Destacamento de Manuel Ocampo, el automóvil era conducido por una adolescente de 14 años. En tanto, en el rodado menor circulaban dos adolescentes, de 13 y 14 años.

Lesiones graves en Manuel Ocampo

Como consecuencia del impacto, una de las adolescentes que se desplazaba en la motocicleta resultó lesionada y debió recibir asistencia médica. Posteriormente fue trasladada de urgencia al nosocomio local para ser evaluada por profesionales.

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Los estudios realizados permitieron establecer que la menor sufrió fracturas de tibia y peroné, lesiones que fueron consideradas de carácter grave en el marco de las actuaciones iniciadas a partir del siniestro.

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La otra persona que circulaba en la motocicleta y la conductora del automóvil también fueron asistidas en el lugar y se realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque.

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Investigación por choque en Manuel Ocampo

Tras el episodio intervino personal policial del Destacamento Manuel Ocampo, que realizó las primeras actuaciones y puso los elementos reunidos a disposición de la Justicia.

La investigación quedó caratulada como lesiones culposas graves y tomó intervención el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, debido a que todas las personas involucradas en el siniestro son menores de edad.

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Ahora deberán determinarse las circunstancias precisas en las que se produjo la colisión, así como las responsabilidades que pudieran corresponder, a partir de las pericias y demás medidas dispuestas en el marco de la causa.

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