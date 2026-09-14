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Los motociclistas en la autopista generaron un despliegue policial por denuncias de automovilistas

La Policía del Comando de Patrulla se desplegó a la autopista y Miguel Cané donde interceptaron a tres menores montados a una moto.

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14 de septiembre de 2026 a las 07:57 p. m.
Los motociclistas en la autopista generaron un despliegue policial por denuncias de automovilistas
La Policía le dio intervención a la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.Foto: LA OPINION

Un llamado al 911 alerto este domingo a las fuerzas de seguridad sobre un grupo de motociclistas realizando maniobras peligrosas en la Autopista a la altura de la bajada de Miguel Cané.

Al arribar al lugar los efectivos advirtieron a tres jóvenes a bordo de un rodado quienes intentaron darse a la fuga abandonando la moto en un descampado.

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El procedimiento culmino con la aprehensión de un menor de 16 años quien fue trasladado al Centro de Contención de Menores por el delito de encubrimiento.

Sus dos acompañantes también fueron identificados en la zona quedando la causa a cargo de la fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.

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