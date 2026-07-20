Una ciudad orgullosa: San Antonio de Areco espera el regreso de Luis García

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La ciudad aguarda el regreso de Luis García, jefe del cuerpo de kinesiólogos de la Selección Argentina, con una bandera especial y el orgullo de toda la comunidad.

La ciudad de San Antonio de Areco vive una jornada cargada de emoción mientras espera el regreso de Luis García, jefe del cuerpo de kinesiólogos de la Selección Argentina. Tras el subcampeonato del combinado nacional, los vecinos preparan un cálido recibimiento para uno de los integrantes del cuerpo técnico que representa a la ciudad en cada logro de la Albiceleste.

San Antonio de Areco celebra el regreso de Luis García La Selección Argentina emprendió su regreso al país y tiene previsto arribar durante la tarde de este lunes. Como ocurre en distintos puntos del territorio nacional, el entusiasmo por recibir a los subcampeones también se vive intensamente en San Antonio de Areco, donde el nombre de Luis García ocupa un lugar especial.

Desde hace años, García integra el cuerpo técnico de la Selección como jefe del equipo de kinesiólogos, desempeñando un rol clave en la preparación física y recuperación de los futbolistas. Su trabajo, muchas veces silencioso y lejos de los flashes, forma parte de cada uno de los éxitos obtenidos por el seleccionado argentino en los últimos años.

Para los arequeros, su presencia en la delegación nacional representa mucho más que un motivo de orgullo deportivo: es el reflejo de que el esfuerzo, la dedicación y el profesionalismo también tienen raíces en la ciudad.

Una bandera para homenajear a un vecino que hizo historia En las horas previas al regreso de la delegación, un grupo de vecinos conocido como "Los chicos de la Plaza Arellano" decidió expresar ese sentimiento de la manera más sencilla y emotiva: confeccionando una bandera de bienvenida especialmente dedicada a Luis García.

El gesto sintetiza el cariño que la comunidad siente por quien lleva años representando a San Antonio de Areco en la máxima expresión del fútbol mundial. La bandera no solo simboliza el reconocimiento por los títulos obtenidos, sino también el afecto hacia una persona que nunca perdió el vínculo con su ciudad.

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Las imágenes compartidas por los vecinos reflejan el entusiasmo con el que esperan volver a verlo y agradecerle por representar a Areco en cada competencia internacional.

El orgullo de una ciudad que también se siente parte de la Selección Cada conquista de la Selección Argentina despierta celebraciones en todo el país, pero en San Antonio de Areco existe un motivo adicional para emocionarse. Saber que uno de los integrantes del cuerpo técnico nació y creció en la ciudad hace que cada campeonato se viva de una manera diferente.

Mientras millones de argentinos preparan el recibimiento para los campeones, Areco también espera a uno de los suyos. Luis García se convirtió en un verdadero embajador de la ciudad, llevando su nombre a los escenarios deportivos más importantes del mundo y formando parte de una de las etapas más exitosas en la historia del fútbol argentino.