Un sujeto denunció los hostigamientos protagonizados por su hija

A la 1:30 de este martes, un hombre de 62 años radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia manifestando que, en los primeros minutos de la jornada, al transitar a pie por la intersección de Pinto y San Nicolás, fue interceptado por su hija de 30 años, quien lo agredió verbalmente. El denunciante solicitó una prohibición de acercamiento dada la frecuencia de los episodios. El caso quedó a disposición del Juzgado de Familia local.