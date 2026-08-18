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Un sujeto denunció los hostigamientos protagonizados por su hija

El hombre de 62 años fue interceptado en la intersección de Pinto y San Nicolás, fue interceptado por su hija de 30 años, quien lo agredió verbalmente.

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18 de agosto de 2026 a las 07:06 p. m.
Un sujeto denunció los hostigamientos protagonizados por su hija
El hombre de 62 años se acercó a radicar la denuncia a la Comisaría de la Mujer.

A la 1:30 de este martes, un hombre de 62 años radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia manifestando que, en los primeros minutos de la jornada, al transitar a pie por la intersección de Pinto y San Nicolás, fue interceptado por su hija de 30 años, quien lo agredió verbalmente. El denunciante solicitó una prohibición de acercamiento dada la frecuencia de los episodios. El caso quedó a disposición del Juzgado de Familia local.

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