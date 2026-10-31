Un productor agropecuario denunció el robo de casi 60 animales, entre vacas y ovejas, de un campo de Paraje Manantiales

> Un productor agropecuario denunció el robo de casi 60 animales, entre vacas y ovejas, de un campo de Paraje Manantiales

Policiales

El productor agropecuario Rubén Dálix detectó el faltante de 59 animales en su establecimiento rural El Porvenir, ubicado en la zona de Paraje Manantiales.

Un productor agropecuario denunció el robo de 59 animales de su establecimiento rural situado en Paraje Manantiales, en jurisdicción de Pergamino. El faltante comprende 14 bovinos, entre vacas, vaquillonas y terneros, y 45 ovinos, entre ovejas y corderos. La denuncia fue radicada luego de realizar distintos controles de hacienda.

El damnificado es Rubén Dálix, propietario del establecimiento rural denominado El Porvenir, un predio de aproximadamente 340 hectáreas dedicado a la actividad agrícola y ganadera. El campo está ubicado en la zona rural de Manantiales, a aproximadamente un kilómetro de la Escuela Primaria Rural N.º 26.

De acuerdo con lo denunciado, el faltante de animales fue descubierto a partir de un recuento de la hacienda ovina realizado el martes 27 de octubre. Durante ese procedimiento, el productor y el encargado del establecimiento advirtieron que no se encontraban 28 ovejas y 17 corderos que debían estar en los corrales y lotes de pastoreo.

El último control de esa categoría de animales había sido efectuado aproximadamente un mes antes. Por esa razón, el propietario no pudo establecer con precisión cuándo se produjo la desaparición de los ovinos ni determinar si todos fueron sustraídos durante un mismo episodio o en diferentes oportunidades.

Robo de ganado bovino La preocupación aumentó cuando, a raíz del primer hallazgo, decidieron revisar también la existencia de animales bovinos en el establecimiento. El control permitió establecer que faltaban otros 14 ejemplares: siete animales adultos, entre vacas y vaquillonas, y siete terneros de destete.

De esta manera, el recuento permitió dimensionar la magnitud del perjuicio económico ocasionado por el presunto cuatrerismo. En total, el productor denunció la desaparición de 59 animales de distintas categorías, una cantidad significativa de hacienda que representa una pérdida patrimonial para la explotación rural.

El establecimiento cuenta con un puestero que reside en el lugar y tiene a su cargo tareas vinculadas con el cuidado y la atención cotidiana del campo. Sin embargo, hasta el momento no se habría podido establecer cómo ingresaron los responsables ni en qué circunstancias lograron retirar los animales sin que se advirtiera la maniobra.

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Sospechas de cuatrerismo Uno de los aspectos que genera interrogantes en la investigación es que el damnificado no habría encontrado signos evidentes de violencia en las instalaciones rurales ni restos de animales faenados dentro del establecimiento.

Esta circunstancia alimenta la sospecha de que los responsables podrían haber ingresado a los lotes de pasturas y retirado los ejemplares vivos, mediante el arreo hacia algún sector de salida del campo o utilizando un vehículo para trasladarlos.

Tampoco se descarta que la sustracción haya ocurrido en diferentes oportunidades. El intervalo transcurrido entre los recuentos de hacienda permite considerar la posibilidad de una sucesión de ingresos ilegales al establecimiento, con el retiro progresivo de animales sin que el faltante fuera advertido inmediatamente.

La denuncia del productor pone nuevamente en evidencia la preocupación que genera el cuatrerismo en las zonas rurales y las dificultades que representa para los propietarios detectar este tipo de maniobras cuando se trata de establecimientos de grandes dimensiones, con animales distribuidos en diferentes potreros.