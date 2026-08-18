Un joven denunció un ataque de tres menores en Plaza 9 de Julio

Un joven de 21 años denunció que este lunes por la tarde, en momentos en que se encontraba en la Plaza 9 de Julio (Av. de Mayo y Avenida Rocha), fue abordado por tres menores de edad conocidos del medio, quienes comenzaron a insultarlo y amenazarlo con agredirlo físicamente. Inmediatamente se desató una riña en la vía pública que cesó por voluntad de las partes. El hecho fue derivado a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.° 2.