Un camión averiado interrumpió el tránsito en el Segundo Cruce y obligó a desviar vehículos

> Un camión averiado interrumpió el tránsito en el Segundo Cruce y obligó a desviar vehículos

Policiales

La avería en uno de los ejes traseros del semirremolque dejó al vehículo de carga atravesado sobre la ruta 32, frente a la Escuela Agraria 1. La Policía asistió el tránsito hasta removerlo.

15 de septiembre de 2026 a las 07:58 a. m.

15 de septiembre de 2026 a las 07:58 a. m.

Un camión averiado provocó una interrupción momentánea del tránsito durante la mañana de este martes en el Segundo Cruce de Pergamino, donde la rotura de un eje trasero dejó inmovilizado a un Iveco con semirremolque sobre la ruta provincial 32 y obligó a implementar un operativo de tránsito asistido.

Camión averiado en ruta 32 Un camión averiado quedó atravesado sobre la ruta 32, frente a la Escuela Agraria 1. La Policía asistió el tránsito hasta removerlo. El desperfecto mecánico se produjo alrededor de las 6, cuando el transporte realizaba una maniobra para incorporarse a la ruta provincial 32, en dirección hacia Salto. El episodio ocurrió en el cruce de las rutas nacional 188 y provincial 32, en inmediaciones del Parque Industrial y frente a la Escuela Agraria 1.

De acuerdo con la información suministrada por el Destacamento de Seguridad Vial Pergamino, el vehículo involucrado era un camión Iveco que circulaba con un semirremolque Montenegro. La unidad transportaba una carga de papel higiénico y era conducida por un transportista de 48 años.

En medio de la maniobra de giro se produjo la rotura de uno de los ejes traseros del semirremolque. Como consecuencia, el conjunto quedó inmovilizado sobre la cinta asfáltica y ocupó gran parte de la calzada de la ruta provincial 32.

Tránsito asistido por Policía Un camión averiado quedó atravesado sobre la ruta 32, frente a la Escuela Agraria 1. La Policía asistió el tránsito hasta removerlo. La ubicación del camión averiado generó dificultades para la circulación de los vehículos que transitaban por el sector, debido a que la unidad no podía avanzar ni retroceder por sus propios medios.

Ante esta situación, efectivos del Destacamento de Seguridad Vial Pergamino implementaron un operativo de tránsito asistido para evitar mayores inconvenientes y permitir el desplazamiento de los vehículos que llegaban al cruce.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de Seguridad Vial, bajo la conducción del comisario Vicente Ortega, con colaboración de agentes de la Guardia Urbana. Los efectivos organizaron la circulación y desviaron momentáneamente a los conductores por calles alternativas mientras se aguardaba la llegada del auxilio mecánico.

La prioridad durante el operativo fue mantener habilitada la circulación en la zona y reducir los riesgos derivados de la presencia del transporte detenido sobre la calzada, especialmente por tratarse de un sector de conexión entre las rutas nacional 188 y provincial 32.

Retiran el camión averiado Un camión averiado quedó atravesado sobre la ruta 32, frente a la Escuela Agraria 1. La Policía asistió el tránsito hasta removerlo. — LA OPINION Después de algunos minutos de trabajo, se logró conseguir el auxilio mecánico necesario para remover el camión averiado del sector donde había quedado detenido.

La unidad fue desplazada hacia un lugar que permitiera realizar las reparaciones correspondientes sin continuar interfiriendo con el tránsito vehicular.

Una vez retirado el transporte de la calzada, el personal policial y de la Guardia Urbana pudo normalizar progresivamente la circulación en el cruce.

El informe preliminar del Destacamento de Seguridad Vial Pergamino señaló que se trató de una rotura mecánica y que durante las tareas de asistencia se mantuvo un operativo preventivo para ordenar el tránsito.