Tres espectáculos infantiles se estrenan este lunes con el comienzo de las vacaciones de invierno

> Tres espectáculos infantiles se estrenan este lunes con el comienzo de las vacaciones de invierno

Cultura

Tres escenarios de la ciudad se preparan para recibir a grandes y chicos durante el receso escolar. Fideo Fino celebra sus 20 años, Capetín y Violeta Margarita se despiden de los escenarios con un show especial y llega el estreno de Planeta Genio.

20 de julio de 2026 a las 09:30 a. m.

20 de julio de 2026 a las 09:30 a. m.

Con el inicio de las vacaciones de invierno, Pergamino ofrecerá una variada programación de espectáculos infantiles pensados para el disfrute de toda la familia. Teatro, música, humor, personajes entrañables y grandes puestas en escena formarán parte de una cartelera que se desarrollará en distintos espacios culturales de la ciudad.

Fideo Fino celebra dos décadas de aventuras En el marco de los festejos por los 20 años de trayectoria del querido personaje Fideo Fino, creado e interpretado por Darío Moretti, llegará el espectáculo "Fideo cumple 20".

Las funciones se realizarán desde este lunes 20 al domingo 26 de julio, todos los días a las 17:00, en el Gimnasio del Parque Municipal. La entrada general tendrá un valor de $10000.

La propuesta invita a recorrer, con humor, música y mucha participación del público, dos décadas de historias que convirtieron a Fideo Fino en uno de los personajes infantiles más queridos de la región.

Capetín y Violeta Margarita se despiden con "La gran fiesta" El Teatro Unión Ferroviaria (avenida Alsina 530) será escenario de la despedida definitiva de Capetín y Violeta Margarita, los personajes interpretados por Germán Alippi y Silvina Pellieri, quienes cumplen 35 años de trayectoria.

Bajo el título "La gran fiesta", el espectáculo reunirá a más de 40 personajes en escena, pantallas LED, numerosos cambios de vestuario y canciones interpretadas en vivo, en una producción especialmente preparada para cerrar un ciclo que marcó a varias generaciones de niños.

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Las funciones se desarrollarán desde este lunes 20 de julio hasta el 2 de agosto, todos los días a las 17:30. Las entradas anticipadas pueden reservarse comunicándose al 2477 354339.

"Planeta Genio", una nueva aventura en Espacio GAE Por su parte, EME Contenidos presentará "Planeta Genio", su nueva producción para estas vacaciones de invierno, que tendrá su estreno este lunes 20 en Espacio GAE, ubicado en Guido y Siria.

El espectáculo permanecerá en cartel durante todo el receso escolar, con funciones de lunes a sábado a las 15:00 y los domingos a las 16:00.

Las entradas ya se encuentran a la venta y cada función contará con una promoción de lanzamiento con cupos limitados. Una vez agotado ese stock, continuarán ofreciéndose al valor general. Los tickets pueden adquirirse a través de los enlaces disponibles en el perfil de Instagram @elgenioteatro o mediante WhatsApp al 2477 228002.