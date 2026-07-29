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Tres de Febrero: un policía retiró dinero de un banco, lo siguieron dos motochorros y mató a uno de los asaltantes

El efectivo estaba de civil y acompañaba a su cuñado cuando fueron interceptados por los ladrones. El segundo sospechoso escapó y sigue prófugo.

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29 de julio de 2026 a las 07:53 a. m.
Tres de Febrero: un policía retiró dinero de un banco, lo siguieron dos motochorros y mató a uno de los asaltantes
Un policía retiró dinero de un banco, lo siguieron dos motochorros y mató a uno de los asaltantes.

Un policía bonaerense de 25 años mató a uno de los dos motochorros que intentaron asaltar a su cuñado luego de que ambos retiraran dinero de una sucursal bancaria de Caseros, en el partido de Tres de Febrero.

El episodio ocurrió en la esquina de Rosella y Luján, donde el efectivo, que estaba franco de servicio y vestido de civil, disparó con su arma reglamentaria. El segundo sospechoso escapó en una moto y es buscado.

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¿Cómo fue el intento de robo tras la salida del banco?

Según informó Oeste Noticias, el oficial, identificado por sus iniciales como I. C., había acompañado a su cuñado a una sucursal del Banco Galicia de Caseros para realizar una extracción de dinero.

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Cuando llegaron al domicilio de la víctima, fueron interceptados por dos delincuentes que circulaban en una motocicleta tipo Tornado de color gris oscuro.

Uno de los sospechosos descendió del vehículo, mostró un arma e intentó apoderarse del bolso con el dinero mientras apuntaba al cuñado del policía.

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Ante esa situación, el efectivo se identificó como integrante de la fuerza y disparó con su arma reglamentaria. Uno de los asaltantes recibió impactos de bala en la zona abdominal y cayó gravemente herido.

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Su cómplice escapó rápidamente en la moto sin lograr llevarse el dinero.

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El sospechoso murió en el hospital y buscan a su cómplice

Una ambulancia del SAME trasladó al hombre herido al Hospital Bocalandro, donde ingresó sin vida. Fue identificado como Diego Esteban Alemán, de 40 años y domiciliado en Moreno.

Durante las pericias, los investigadores secuestraron una réplica de arma de fuego que habría sido utilizada durante el intento de robo. También recuperaron el bolso con el dinero y recolectaron otros elementos de interés para la causa.

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La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 de San Martín. Por disposición judicial, las pericias fueron realizadas por personal de la Policía Federal Argentina.

Hasta el momento, la Justicia no adoptó ninguna medida contra el efectivo policial que efectuó los disparos.

Mientras tanto, continúa la búsqueda del segundo sospechoso, que logró escapar en la moto utilizada durante el ataque.

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