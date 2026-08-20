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Tareas de mantenimiento en plazas de la ciudad

En este caso se trata de la renovación del tobogán de la Plaza La Solidaridad, ubicada en el Barrio Ameghino, para que los chicos puedan seguir disfrutando de este espacio verde de la ciudad.La plaza es un lugar de encuentro y recreación para las familias del barrio.Con esta intervención, la...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·20 de agosto de 2026 a las 10:39 a. m.
Tareas de mantenimiento en plazas de la ciudad


En este caso se trata de la renovación del tobogán de la Plaza La Solidaridad, ubicada en el Barrio Ameghino, para que los chicos puedan seguir disfrutando de este espacio verde de la ciudad.

La plaza es un lugar de encuentro y recreación para las familias del barrio.

Con esta intervención, la Municipalidad continúa trabajando en la puesta en valor y el mantenimiento de los espacios públicos, generando lugares más cuidados y seguros para el disfrute de los vecinos.

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