Sustrajeron equipamiento dentro del Club de Tenis

El sereno del Club de Tenis denunció un hurto ocurrido en las instalaciones de Dr. Valentini al 250. El encargado permitió el ingreso de un sujeto para hacer uso de un baño químico dentro del predio. Sin embargo, el individuo aprovechó la oportunidad para apoderarse de pertenencias del lugar, entre ellas cajas de helado y un cable alargue negro. Tras un llamado al 911, personal policial aprehendió a un changarín de 27 años a pocas cuadras del lugar con los elementos sustraídos en su poder, los cuales fueron reconocidos por la víctima. El sujeto quedó alojado por disposición de la UFI N° 08.