Sujeto armado irrumpió en un domicilio e intimidó a su cuñada

Una joven de 20 años radicó una grave denuncia en la Comisaría de la Mujer tras ser amenazada en su casa de calle Libertad al 1300. Su cuñado se presentó en el domicilio en aparente estado de ebriedad y bajo el efecto de sustancias, exhibió un arma de fuego y la amenazó de muerte antes de huir a pie. La fiscalía dispuso la custodia policial periódica sobre el domicilio por 24 horas y ordenó una prohibición de acercamiento.