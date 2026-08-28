Sentenciaron a pena de prisión en suspenso a un sujeto involucrado en varios robos y hurtos

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El Tribunal en lo Criminal Nº 1 homologó un acuerdo de juicio abreviado contra Jonatan César Guzmán, quien fue declarado culpable de siete hechos delictivos —incluyendo robos calificados, hurtos y un atentado a la autoridad— cometidos entre 2025 y 2026.

El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino, bajo la firma unipersonal del juez Dr. Guillermo M. Burrone, dictó sentencia condenatoria contra Jonatan César Guzmán (de 39 años de edad), imponiéndole la pena de tres años de prisión de ejecución condicional tras un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscalía y la defensa.

Guzmán, de ocupación albañil y sin antecedentes penales previos, reconoció su autoría en una saga de siete hechos delictivos perpetrados en diferentes puntos de la ciudad, los cuales afectaron a vecinos en sus viviendas particulares, obras en construcción y quintas. Siguiendo las normativas vigentes, y debido a que las partes acordaron la viabilidad del proceso abreviado, se evitó la realización de un debate oral. Durante el proceso, se constató que las víctimas de los hechos principales prestaron su conformidad al acuerdo judicial.

Un raid delictivo de casi año y medio La investigación penal acumuló siete expedientes que detallan el accionar delictivo de Guzmán, caracterizado por el robo de herramientas, electrodomésticos y materiales de valor:

Intento de robo en techos (Causa 219/2025): El 25 de enero de 2025 por la tarde, Guzmán escaló hasta los techos de una vivienda ubicada en la calle Scalabrini Ortiz al 865. Allí desprendió el compresor de un aire acondicionado y se apoderó de unos diez metros de cableado eléctrico. Tras el aviso de una vecina, la policía montó un operativo rápido en el patio de una casa lindera, donde el delincuente fue aprehendido con los cables en su poder.

Saqueo a una casaquinta (Causa 121/2026): Entre la tarde del 2 de mayo y la mañana del 3 de mayo de 2025, el condenado, junto a un cómplice, ingresó a una propiedad de recreo en la calle Salvador Dalí al 2416 tras forzar la puerta de un lavadero. Sustrajeron una motoguadaña, tres parlantes de sonido, micrófonos, una consola de música, un televisor de 55 pulgadas, un monitor, alimentos y ropa de cama. Gran parte de los objetos robados fueron recuperados pocas horas después en patios traseros de viviendas cercanas al domicilio de Guzmán.

Hurto de un carro a plena luz del día (Causa 644/2025): El 16 de abril de 2025 por la mañana, Guzmán fue filmado por cámaras de seguridad vecinales en la calle La Plata al 600. En las imágenes se le observa analizando el ingreso de una casa para luego llevarse a tiro un carro de transporte de hierro que estaba estacionado en la vereda.

Tentativa de hurto y agresión a la autoridad (Causa 463/2025): El 5 de junio de 2025 en horas de la madrugada, sustrajo ocho ladrillos huecos de una obra en construcción en la calle Diego de la Fuente al 300 y los escondió en un contenedor de basura cercano. Al ser descubierto por un agente de seguridad de la patrulla urbana municipal, Guzmán lo golpeó fuertemente en la muñeca con una tabla de madera para darse a la fuga, siendo finalmente interceptado por patrulleros de la policía a las pocas cuadras.

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Robo en obra en construcción (Causa 951/2025): El 1 de mayo de 2025 por la mañana, ingresó a una construcción en la calle San Lorenzo al 50 junto a otro sujeto. Del lugar se llevaron escaleras de madera, palas, un pico, una garrafa de gas con hornalla y varios cables y alargues. Cámaras de seguridad de un comercio cercano permitieron identificar plenamente su participación.

Violento robo en un living (Causa 226/2026): El 22 de febrero de 2026, aprovechando la ausencia de los moradores, Guzmán barreteó la reja de la ventana del living de una vivienda en Bulevar Drago al 600. Del interior sustrajo tres televisores, tres ventiladores de pie, una notebook, electrodomésticos de cocina y ollas de marca Essen. Al día siguiente, la policía realizó un allanamiento en su domicilio y logró recuperar la mayor parte de las pertenencias de la damnificada.

Hurto frustrado de una cortadora de césped (Causa 549/2026): En el último de los hechos registrados, el 21 de junio de 2026 a la madrugada, Guzmán ingresó a un domicilio en la calle Salta al 300 y se llevó una máquina de cortar pasto. Su trayecto fue advertido por los operadores del Centro de Monitoreo Municipal, quienes guiaron a la patrulla urbana. Al verse acorralado, abandonó la máquina junto a un contenedor de basura y corrió para intentar escapar, pero fue reducido e interceptado por personal de seguridad municipal y agentes policiales.

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Fallo y reglas de conducta Debido a que el imputado carecía de antecedentes condenatorios previos, el juez de la causa consideró razonable y proporcional la aplicación de una pena de ejecución condicional, señalando el principio constitucional de evitar el encierro efectivo de delincuentes primarios si se pueden cumplir las finalidades preventivas en libertad.