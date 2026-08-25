Segundo puesto para Alfonso Pedersoli en la cuarta fecha de Fenoba

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El golfista pergaminense de 10 años logró en Lobos su mejor actuación de la temporada al finalizar segundo entre 18 participantes en la categoría Eagles, con 41 golpes. Debutaron Pedro y Agustín Fierro, quienes finalizaron terceros en sus respectivas categorías.

El golf pergaminense volvió a tener una destacada presencia en el Circuito de Menores de la Federación de Golf del Noroeste Bonaerense (Fenoba). En la cuarta fecha del calendario 2026, disputada el domingo 16 en el Aero Club Fortín de Lobos, Alfonso Pedersoli ratificó su crecimiento y consiguió un nuevo podio en la categoría Eagles.

El joven golfista pergaminense, de 10 años, finalizó segundo entre 18 participantes, con una tarjeta de 41 golpes, quedando a tres del ganador. El resultado representa otro paso adelante para Pedersoli, que viene sosteniendo una evolución constante desde su incorporación al circuito regional y que ya había conseguido dos cuartos puestos en las primeras fechas de la temporada.

La actuación en Lobos adquiere especial valor dentro de ese proceso. En la tercera fecha, disputada en mayo en Saladillo, Alfonso había terminado tercero entre 12 jugadores, con 47 golpes. Ahora logró su mejor actuación y volvió a ubicarse entre los protagonistas de una categoría en la que continúa sumando experiencia.

Un crecimiento sostenido Pedersoli representa al Club Sirio Libanés y se encuentra vinculado a su escuela de golf desde los 4 años. Su relación con este deporte comenzó incluso antes, a partir del vínculo con Ignacio Colabella, quien le obsequió su primer set de palos de juguete cuando apenas tenía un año y fue quien lo acercó progresivamente al golf.

Alfonso Pedersoli junto a Ignacio Colabella, quien lo acompaña y orienta en su crecimiento dentro del golf. En 2023, con apenas 6 años, tuvo su primera experiencia en una fecha del Circuito de Menores de Fenoba, justamente cuando una de las jornadas se realizó en el Club Sirio Libanés. Desde entonces fue incorporándose al calendario oficial y construyendo un recorrido que hoy empieza a mostrar resultados cada vez más importantes.

En las dos primeras fechas de esta temporada, disputadas en Junín y 9 de Julio, había conseguido sendos cuartos puestos en Eagles. El tercer puesto de Saladillo y ahora el segundo lugar en Lobos marcan una línea de progreso que entusiasma a su entorno y refleja el crecimiento del pequeño jugador.

Debut de Pedro y Agustín Fierro La jornada en Lobos también tuvo un significado especial para el golf de Pergamino porque otros dos niños de la ciudad participaron por primera vez en una fecha del Circuito de Menores de Fenoba. Pedro Fierro, en la categoría Pre Hándicap, y Agustín Fierro, en Birdies, tuvieron un positivo debut y ambos terminaron terceros en sus respectivas categorías. Los dos también integran la Escuela de Golf del Club Sirio Libanés, ampliando así la presencia de jóvenes pergaminenses en el circuito regional.

El viaje y la participación de los chicos contaron con la coordinación de Ignacio Colabella, quien los acompañó y volvió a poner de manifiesto su fuerte vocación por el trabajo con los niños. Esa tarea formativa se proyecta también en el ámbito institucional: hace algunos meses "Nacho" Colabella fue designado vicepresidente de la Fenoba.

Se viene General Villegas Con cuatro fechas disputadas, el Circuito de Menores de Fenoba ya transita la segunda mitad de su calendario 2026, que está compuesto por seis jornadas. La quinta fecha está prevista para fines de septiembre en General Villegas, donde Alfonso Pedersoli volverá a tener una nueva oportunidad para seguir sumando experiencia.