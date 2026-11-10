> Se habilitó la muestra "Ensambles": desde la introspección a la investigación formal

Cultura

“Fragmentos encontrados que construyen respuestas materiales a preguntas que permanecen abiertas”, define Paulo Scarlato sobre la propuesta artística de Juan Meoz, que explora la transformación de los materiales y las huellas de su intervención.

En ArteMás quedó inaugurada la muestra “Ensambles”, del arquitecto y artista Juan Meoz, una propuesta que reúne objetos construidos a partir de fragmentos recuperados de obras en construcción y transformados en nuevas piezas. La exposición cuenta con la curaduría de Daniel Oberti y el diseño expositivo de Paulo Scarlato, quien aporta una mirada sobre los materiales, sus intervenciones y los sentidos que adquieren en el proceso creativo.

En su texto sobre la muestra, Scarlato describe el trabajo de Meoz: “Juan Meoz nos presenta una instalación realizada con distintos fragmentos rescatados de obras en construcción que fueron reagrupados para conformar nuevos objetos ensamblados. Los cuadrados son bajorrelieves con tramas que producen equilibrios de vacíos y llenos, donde la ruptura es un síntoma del orden y el caos que moviliza la producción”.

La materialidad ocupa un lugar central en esta propuesta. Hierros y maderas se despliegan sobre las superficies y ponen de manifiesto sus características físicas, sus texturas y densidades. Al respecto, Scarlato señala: “Hierros y maderas ocupando toda la superficie muestran el espesor y la densidad material. En los objetos se ve el interior diferenciado de su exterior. La superficie con clavos que lastiman y los tajos practicados en la madera son intervenciones con medios abrasivos, cortantes y punzantes”.

Estas operaciones sobre los materiales no son meramente formales, sino que forman parte del concepto que atraviesa la obra. “Para el artista, intervenir los materiales es violentarlos, así en la instalación se evidencian los rastros de la violencia con que fueron tratados”, explica el responsable del diseño expositivo.

El proyecto comenzó en 2022 y encuentra en esta exposición una instancia de presentación, aunque no necesariamente un punto final. En palabras de Scarlato: “El proceso comenzó en el 2022 y hoy se presenta en esta sala como un corte provisorio”.

La idea de lo inacabado y de los interrogantes que permanecen abiertos también atraviesa el sentido de la propuesta. “Fragmentos encontrados que construyen respuestas materiales a preguntas que permanecen abiertas. ¿Cuánto dura un proceso? ¿Cuándo es necesario hacer una pausa para seguir avanzando? ¿Es la violencia necesaria? ¿Es válido lo provisorio?”, plantea Scarlato.

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La muestra puede visitarse hasta el 27 de noviembre, los miércoles, jueves y viernes, de 18:00 a 20:00, en ArteMás, Echevarría 555.

Además, la exposición formará parte del circuito que ArteMás ofrecerá en el marco de La Noche de los Museos, el próximo sábado 21 de noviembre.

Sobre Juan Meoz La trayectoria de Meoz combina su formación como arquitecto con la docencia y la investigación, además de una sostenida aproximación a las artes visuales. En ese camino, realizó estudios de dibujo, naturaleza muerta y figura humana con el maestro Esteban Janiot, en la Asociación Estímulo de Bellas Artes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.