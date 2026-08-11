> Sara Favre debutó en el Nacional de Mayores con una final y un bronce

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La velocista pergaminense, de 17 años, alcanzó la final de los 100 metros, terminó octava y conquistó la medalla de bronce en la posta 4x100 con el equipo de la Provincia de Buenos Aires. En los 200 metros fue undécima en la clasificación general.

Sara Favre tuvo un auspicioso debut en un Campeonato Nacional de Mayores. Con apenas 17 años y luego de haber conseguido dos semanas atrás la clasificación en el Nacional U23, la velocista pergaminense afrontó el fin de semana un desafío todavía mayor: competir por primera vez en la máxima categoría del atletismo argentino, ante rivales de mucha experiencia y las mejores especialistas del país.

El 106° Campeonato Nacional de atletismo se disputó entre el sábado 8 y el domingo 9 de agosto en el Estadio Municipal de Rosario y para Favre dejó un balance ampliamente positivo, al alcanzar la final en los 100 metros, un undécimo puesto en los 200 y una medalla de bronce en la posta 4x100 representando a la Provincia de Buenos Aires.

Finalista en los 100 metros El sábado, Favre comenzó su participación en los 100 metros llanos. Integró la primera de las dos series clasificatorias y finalizó tercera con un registro de 12s. 81/100, bajo un viento en contra de 2,3 metros por segundo. Ese tiempo le permitió ubicarse entre las ocho mejores marcas y acceder a la final, un logro de enorme valor teniendo en cuenta que se trataba de su primera participación en un Nacional Absoluto y que debía medirse con atletas de mayor edad y experiencia.

En la definición, la pergamienense ocupó la octava posición, esta vez con 12s. 95/100, en una carrera condicionada nuevamente por el viento, que sopló en contra a 3,3 m/s). La prueba fue ganada por la representante de la FAM (Federación Atlética Metropolitana), Belén Fritzsche, quien se impuso con 12s. 25/100. De esta manera, cerró su primera prueba individual en un Nacional con el objetivo cumplido de meterse en la final y sumar una experiencia que resultará importante para su desarrollo deportivo.

Undécima en los 200 metros El domingo llegó el turno de los 200 metros. Favre participó en la segunda serie, donde terminó cuarta con un tiempo de 26s. 54/100, con viento en contra de 0,8 m/s). El registro no le alcanzó para avanzar a la final, pero le permitió finalizar en el 11° puesto de la clasificación general, nuevamente dentro de un grupo de velocistas de gran nivel.

La competencia tuvo además un dato histórico: la ganadora fue Florencia Lamboglia (FAM), con 24s. 18/100, quien en este certamen llegó a los 29 títulos nacionales en pista. Igualó una marca que hasta ahora solamente había conseguido Olga Conte hace tres décadas. Ambas acumulan 17 títulos individuales y 12 en pruebas de relevos.

Otro bronce en la posta La gran alegría colectiva para Favre llegó el sábado con la posta 4x100 metros. Integrando el equipo de la Provincia de Buenos Aires junto a Camila Ponsernau, Joaquina López Himm y Paz Francucci, la pergaminense conquistó la medalla de bronce al finalizar en el tercer puesto con un tiempo de 50s. 15/100.

El título quedó en poder de FAM, que se impuso con 46s. 94/100, mientras que Santa Fe ocupó el segundo lugar con 48s. 26/100. Así, Favre volvió a subir al podio en una posta nacional, repitiendo el logro conseguido dos semanas antes en el Nacional U23, donde también había obtenido la medalla de bronce con el equipo bonaerense.

El podio de la posta 4x100 con Sara Favre, que fue tercera con el equipo de la Provincia de Buenos Aires. "Una experiencia inolvidable" El debut en el Nacional de Mayores significó un nuevo paso en el crecimiento de la velocista pergaminense integrante de Malgor Track & Field, que viene atravesando una temporada de evolución sostenida. En Tigre, en el Nacional U23, había conseguido sus mejores marcas del año en los 100 y 200 metros -12s. 61/100 y 25s. 94/100, respectivamente- y había asegurado su clasificación al Nacional Absoluto.

En Rosario, aunque esta vez -por las condiciones climáticas- no pudo acercarse a sus récords personales de 12s. 45/100 en los 100 y 25s. 82/100 en los 200, logró algo igualmente significativo: competir por primera vez contra la elite del atletismo argentino, alcanzar una final y subir nuevamente a un podio nacional en relevos.

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Al realizar un balance de su actuación, Favre destacó el nivel de la competencia y se mostró satisfecha con lo realizado. “Hubo muchísimo nivel, rivales muy fuertes, quedé conforme con mis resultados, el sábado en los 100 metros hubo mucho viento y no pude mejorar la marca, pero tengo expectativas de lograrlo en las próximas competencias. Fue una experiencia hermosa e inolvidable”, expresó el diálogo con LA OPINION.