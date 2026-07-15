Sara Favre campeona provincial U23 y clasificada al Nacional

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La velocista pergaminense ganó los 100 metros, fue subcampeona en los 200 y obtuvo la medalla de plata con la posta 4x100 en Mar del Plata. Con esos resultados aseguró su presencia en el Campeonato Nacional de la categoría, que se realizará a fines de julio.

Sara Favre continúa dando pasos firmes en su crecimiento deportivo. La velocista pergaminense tuvo una destacada actuación en el Campeonato Provincial U23 de atletismo, disputado entre el sábado 11 y el domingo 12 de julio en Mar del Plata, al consagrarse campeona en los 100 metros, obtener el subcampeonato en los 200 metros y finalizar segunda con la posta 4x100 de Malgor Track & Field.

Con estos resultados, la atleta de 17 años logró la clasificación al 22° Campeonato Nacional U23 de Atletismo, que se disputará los días sábado 25 y domingo 26 de julio en el Polideportivo N° 2 “Domingo Faustino Sarmiento”, en Tigre.

Contexto climático complicado El Provincial se desarrolló en un contexto climático muy complicado, con bajas temperaturas, fuerte viento y lluvia durante gran parte del fin de semana. Estas condiciones influyeron directamente en el rendimiento de los atletas e impidieron la obtención de registros de alto nivel.

Aun así, Favre consiguió imponerse en la prueba de los 100 metros con un tiempo de 12s. 85/100, demostrando nuevamente su fortaleza en la distancia más explosiva del programa. En los 200 metros volvió a subir al podio al quedarse con el segundo puesto tras registrar 26s. 30/100, en otra competencia condicionada por el clima adverso.

Además, integró la posta 4x100 metros de Malgor Track & Field, equipo con el que obtuvo la medalla de plata, completando un fin de semana de positivos resultados colectivos e individuales.

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Nuevos logros en un año positivo La actuación en Mar del Plata confirma el positivo momento que atraviesa la atleta pergaminense, que en los últimos meses ha sostenido un crecimiento constante. A principios de mayo había brillado en el Campeonato Provincial U20 disputado en La Plata, donde obtuvo tres títulos provinciales en 100 metros, 200 metros y posta 4x100. Una semana después representó a la provincia de Buenos Aires en el Campeonato Nacional U20 de Concepción del Uruguay, donde logró la medalla de bronce con la posta 4x100 y además alcanzó las finales B de las pruebas individuales de velocidad.

Ahora, con la clasificación asegurada al Nacional U23, Favre volverá a medirse con atletas de mayor edad y experiencia, un desafío al que ya está acostumbrada y que representa un nuevo paso en su evolución deportiva.