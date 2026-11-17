San Pedro: una Renault Kangoo se incendió en la colectora de la Ruta 9 y las llamas se extendieron a los pastizales

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Región

El siniestro a la altura del kilómetro 168, en sentido Buenos Aires-Rosario. Bomberos trabajaron para extinguir el fuego que afectó al utilitario y alcanzó la vegetación cercana.

Un incendio vehicular movilizó a una dotación de Bomberos Voluntarios, luego de que una Renault Kangoo se prendiera fuego en la colectora de la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro, en sentido Buenos Aires-Rosario. Las llamas se extendieron rápidamente sobre el vehículo y alcanzaron sectores de pastizales ubicados en las inmediaciones.

El incendio se registró en la colectora de la Ruta 9 El episodio se produjo durante la tarde del domingo y generó la intervención de los servicios de emergencia. El aviso ingresó a la central de Bomberos a las 19:28, cuando se alertó sobre el incendio de un utilitario en la zona de la colectora de la Ruta 9.

Al arribar al lugar, los integrantes de la dotación constataron que una Renault Kangoo se encontraba afectada por un incendio generalizado. La intensidad de las llamas había comprometido gran parte de la estructura del rodado y el fuego también comenzaba a avanzar sobre la vegetación cercana.

De acuerdo con lo informado por el subcomandante Héctor Keudell, segundo jefe del cuerpo de Bomberos, además del vehículo se habían registrado pequeños focos ígneos en los pastizales de los alrededores.

La situación requirió una rápida intervención para evitar que el fuego continuara propagándose hacia otros sectores de la vegetación, especialmente por las características del lugar y la presencia de pastizales secos.

Cómo fue el operativo de Bomberos para controlar las llamas Para combatir el incendio, el personal desplegó distintos recursos y trabajó con equipos de protección y respiración autónoma, necesarios para intervenir en condiciones de elevada temperatura y presencia de humo.

Los bomberos utilizaron una línea de 38 milímetros y una línea de devanadera para atacar los focos de fuego tanto en el interior y la estructura del utilitario como en los sectores de pastizales que habían resultado alcanzados.

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El trabajo se concentró en controlar las llamas del vehículo y evitar que los focos secundarios se extendieran por la vegetación. La intervención permitió extinguir completamente el incendio y dejar la zona sin nuevos focos activos.

El procedimiento demandó tareas específicas de enfriamiento y control para asegurarse de que no quedaran sectores con posibilidades de reavivar el fuego.

La Policía aseguró la zona y el operativo finalizó cerca de las 20:30 Durante el desarrollo del operativo también estuvieron presentes efectivos policiales, quienes colaboraron con el aseguramiento del sector para permitir que los bomberos pudieran trabajar con seguridad.

La intervención se extendió durante aproximadamente una hora. Una vez finalizadas las tareas de extinción y verificado que el fuego estuviera completamente controlado, la dotación emprendió el regreso a la central.

Según se informó, los bomberos regresaron alrededor de las 20:30, dando por concluido el servicio.