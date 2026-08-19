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San Pedro: Un menor huyó de la Policía en moto y fue aprehendido tras una persecución

El adolescente intentó evadir un control policial y realizó maniobras peligrosas por distintas calles de San Pedro antes de ser interceptado.

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19 de agosto de 2026 a las 01:33 p. m.
San Pedro: Un menor huyó de la Policía en moto y fue aprehendido tras una persecución

Un menor de edad fue aprehendido durante la tarde-noche del martes luego de escapar de un control policial a bordo de una motocicleta de 110 cc. El joven realizó maniobras peligrosas por distintas calles de San Pedro hasta que finalmente fue interceptado por efectivos y trasladado para realizar las actuaciones correspondientes.

Intentó escapar durante un control policial

El procedimiento se inició en inmediaciones de 3 de Febrero y Pellegrini, donde personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro intentó identificar al motociclista.

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De acuerdo con la información policial, el joven no acató la orden de los efectivos y emprendió la fuga a bordo de una moto de 110 cc.

La situación derivó en un seguimiento por diferentes calles de la ciudad, durante el cual el conductor habría realizado maniobras consideradas peligrosas, hasta que finalmente pudo ser interceptado por los agentes.

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El menor fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia

Una vez alcanzado, el adolescente fue aprehendido y se iniciaron las actuaciones por el episodio. Debido a su condición de menor de edad, tomó intervención la UFI del Joven.

La Fiscalía dispuso la formación de una causa por el delito de resistencia a la autoridad, mientras se llevaron adelante las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

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Luego de cumplidos los procedimientos judiciales, el menor recuperó la libertad y quedó bajo la asistencia y responsabilidad de un adulto.

La motocicleta quedó secuestrada

Además de las actuaciones penales, la motocicleta utilizada durante la fuga fue secuestrada por las autoridades.

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El rodado quedó a disposición del Juzgado de Faltas, que deberá intervenir en las actuaciones vinculadas con la situación de la motocicleta y las posibles infracciones detectadas durante el procedimiento.

El episodio se suma a los controles que realizan las fuerzas de seguridad en distintos sectores de San Pedro para identificar vehículos y conductores y prevenir situaciones de riesgo en la vía pública.

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