San Pedro: Nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa, la obra modular entra en su etapa final

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La construcción de los nuevos consultorios externos del Hospital Dr. Emilio Ruffa avanza con el montaje de 16 módulos y los trabajos de terminación dentro del predio.

La obra de los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa de San Pedro ingresó en su etapa final, luego de completarse el montaje de los 16 módulos prefabricados que conformarán el nuevo espacio destinado a fortalecer y descentralizar la atención ambulatoria en la ciudad.

Avanza la construcción de los consultorios externos del Hospital Ruffa El proyecto tomó un nuevo impulso con la llegada e instalación de los últimos módulos de construcción industrializada, completando la estructura prevista para los nuevos consultorios externos del centro de salud.

La incorporación de estos bloques permite avanzar ahora con distintas tareas de terminación, tanto en el interior como en el exterior del edificio. El objetivo de la obra es generar un espacio específico para la atención ambulatoria y mejorar las condiciones de funcionamiento de las distintas especialidades médicas que serán trasladadas o incorporadas al nuevo sector.

Las tareas se desarrollan de manera simultánea en diferentes puntos del predio, mientras los equipos de trabajo avanzan con los detalles necesarios para dejar las instalaciones en condiciones de ser utilizadas.

También trabajan en accesos y espacios exteriores Entre las obras que actualmente se ejecutan se encuentra la construcción de los accesos peatonales al nuevo sector. En ese marco, se realizan las bases correspondientes para las rampas y las losas de aproximación, con el objetivo de garantizar una circulación adecuada e inclusiva.

La intervención también contempla mejoras en el entorno inmediato de los consultorios. Está prevista la recuperación integral del espacio público circundante y del pasaje lindero, donde se incorporarán sectores de adoquinado y se pondrán en valor diferentes áreas verdes.

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De esta manera, el proyecto no se limita a la construcción de los consultorios, sino que incluye también la adecuación de los espacios exteriores y de circulación para facilitar el acceso de pacientes, acompañantes y trabajadores del hospital.

Cuándo abrirán los nuevos consultorios del Hospital Ruffa Desde la Municipalidad de San Pedro señalaron que durante los próximos días se prevé completar las labores de terminación interior y exterior. Una vez finalizada esta etapa, se comunicará oficialmente la fecha de apertura de las nuevas instalaciones.

También se dará a conocer el cronograma de funcionamiento y las especialidades médicas que atenderán en los flamantes consultorios externos.