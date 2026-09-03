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San Pedro: Nuevo paro de trabajadores municipales para este jueves y viernes

Los gremios reclaman la reapertura de paritarias, mejoras salariales, recategorizaciones y el pago de haberes adeudados.

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03 de septiembre de 2026 a las 09:00 a. m.
San Pedro: Nuevo paro de trabajadores municipales para este jueves y viernes

Los trabajadores municipales de San Pedro realizarán un nuevo paro de actividades durante este jueves y viernes, en reclamo de respuestas por parte del Ejecutivo comunal. La medida fue confirmada por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), luego de consultar a sus afiliados.

Paro municipal en San Pedro: los principales reclamos

La nueva medida de fuerza surge ante la falta de avances en distintos planteos realizados por los trabajadores municipales. Entre los pedidos figura la reapertura urgente de la mesa de negociación paritaria para discutir una actualización salarial.

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ATE también reclamó la actualización y el pago del aumento correspondiente a los docentes municipales, además del pago del aguinaldo adeudado o la actualización de su liquidación para los trabajadores pertenecientes a la carrera médico-hospitalaria.

Recategorizaciones y mesa técnica laboral

Otro de los puntos planteados por los sindicatos está relacionado con las recategorizaciones que permanecen postergadas. Los trabajadores solicitan que se avance con este proceso y que el Ejecutivo convoque nuevamente a la mesa técnica laboral.

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Asimismo, los gremios reclaman respuestas formales a las notas y solicitudes que fueron presentadas ante las autoridades municipales en oportunidades anteriores.

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Los gremios ratificaron la medida de fuerza

La decisión de avanzar con el paro fue comunicada por las conducciones del STM y ATE después de una ronda de consultas realizada durante la última semana entre los trabajadores afiliados.

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Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales difundieron además un mensaje en sus redes sociales bajo la consigna “Paritarias ya”, al tiempo que remarcaron su intención de continuar con el reclamo por mejoras salariales y condiciones laborales.

De esta manera, durante jueves y viernes se desarrollará una nueva jornada de protesta de los empleados municipales de San Pedro, mientras los gremios esperan una convocatoria del Ejecutivo para retomar el diálogo y abordar los distintos reclamos pendientes.

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