San Pedro: Más de 1.300 personas visitaron el Museo Paleontológico durante la Fiesta de la Naranja

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Región

El espacio cultural fue uno de los grandes atractivos del fin de semana y presentó al público un hallazgo único del género Lestodon en Argentina.

El Museo Paleontológico de San Pedro vivió un fin de semana de intensa actividad al recibir a más de 1.300 visitantes durante la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo. Vecinos y turistas recorrieron las instalaciones para conocer la colección permanente y los recientes descubrimientos científicos realizados por el Grupo Conservacionista.

El Museo Paleontológico fue uno de los principales atractivos de la Fiesta de la Naranja La octava edición de la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo no solo convocó a miles de personas en la Plaza Constitución y el casco histórico de San Pedro, sino que también impulsó una importante afluencia de público hacia los principales espacios culturales de la ciudad. Entre ellos, el Museo Paleontológico volvió a posicionarse como una de las visitas obligadas para quienes eligieron disfrutar del fin de semana.

Durante las dos jornadas, más de 1.300 personas provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de localidades del partido recorrieron las salas del museo, donde pudieron interiorizarse sobre la riqueza paleontológica de la región y la labor científica que desde hace años desarrolla el Grupo Conservacionista de Fósiles.

El constante ingreso de visitantes reflejó el creciente interés que despierta el patrimonio natural de San Pedro, convirtiendo al museo en un complemento ideal para la oferta turística y cultural que acompañó los festejos de la tradicional celebración.

El hallazgo del hueso hioides de Lestodon despertó gran interés Uno de los sectores que concentró la mayor atención del público fue la exhibición del recientemente descubierto hueso hioides perteneciente a un ejemplar del género Lestodon, una pieza considerada única en Argentina.

El hallazgo fue realizado por integrantes del Grupo Conservacionista y representa un aporte de gran valor para la paleontología nacional, ya que este tipo de restos óseos son extremadamente poco frecuentes debido a su fragilidad y escasa conservación en el registro fósil.

Los visitantes pudieron conocer detalles sobre el proceso de descubrimiento, extracción, preparación y estudio de la pieza, además de comprender la importancia científica que reviste para el conocimiento de la megafauna que habitó el territorio argentino hace miles de años.

La muestra despertó la curiosidad tanto de adultos como de niños, quienes participaron activamente de las explicaciones brindadas por los especialistas y colaboradores del museo.

El reconocimiento del público fortalece el trabajo del Grupo Conservacionista Además del recorrido por las distintas colecciones, muchos visitantes dejaron mensajes de felicitación y agradecimiento en el tradicional Libro de Visitas, una práctica que desde hace años acompaña la historia del museo y que resulta especialmente significativa para quienes impulsaron su creación.

Desde la institución destacaron que estas expresiones de reconocimiento representan un estímulo para continuar con las tareas de investigación, rescate, conservación y difusión del patrimonio paleontológico regional, trabajo que se sostiene gracias al compromiso de sus integrantes y al acompañamiento de la comunidad.