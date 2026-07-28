San Pedro: La Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo cerró con un 90% de ocupación hotelera
La octava edición reunió a miles de visitantes, cerca de 200 expositores y dejó un importante impacto económico para el turismo y el comercio local.
La ciudad de San Pedro vivió un exitoso fin de semana con la realización de la 8.ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo. La convocatoria de vecinos y turistas permitió alcanzar un 90% de ocupación hotelera y generó un fuerte movimiento comercial gracias a las múltiples propuestas culturales, gastronómicas y productivas.
Miles de visitantes disfrutaron de la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo
Durante las dos jornadas, la Plaza Constitución y distintos espacios del casco histórico fueron el escenario de una celebración que reunió a cerca de 200 artesanos y emprendedores, productores citrícolas, viveristas e instituciones vinculadas al sector.
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La propuesta también incluyó un amplio patio gastronómico, la tradicional Carpa de la Naranja, juegos infantiles, espacios de Mercados Bonaerenses y diversas actividades recreativas que convocaron a un importante número de familias y turistas.
La masiva concurrencia se tradujo en un significativo impacto económico para comercios, alojamientos y prestadores turísticos de San Pedro, consolidando a la fiesta como uno de los eventos más importantes del calendario regional.
Música, reconocimientos y protagonismo para la producción citrícola
El escenario principal, ubicado sobre la calle Pellegrini, ofreció una variada programación artística con presentaciones de músicos y bailarines locales. Los espectáculos centrales estuvieron a cargo de Aire Colombiano el sábado y Oscar y su Banda el domingo, mientras que el concurso recreativo "La Naranja Infinita" volvió a captar la atención del público.
Durante el acto protocolar también fueron distinguidos productores, instituciones y trabajadores del embalaje por su aporte a la actividad citrícola y al desarrollo de la identidad productiva de San Pedro.
Los reconocimientos en el rubro de embalaje fueron entregados a Marcelo Gómez, Román Galarza, Luciano Reinoso, Marcos Galloso, Carolina Medina, Joana Paz, Karina Ávila y Tamara Ojeda.
Cecilio Salazar destacó el crecimiento de la fiesta y el apoyo provincial
El acto central fue encabezado por el intendente Cecilio Salazar, acompañado por el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ariel Amarilla, el director provincial de Agricultura, Mariano Pinedo, y funcionarios del gabinete municipal.
En su discurso, Salazar repasó la evolución de la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo desde su primera edición en 2016 y destacó el esfuerzo de toda la cadena productiva citrícola para consolidar el evento. Además, agradeció el acompañamiento del Gobierno bonaerense y del gobernador Axel Kicillof en la organización logística, al tiempo que remarcó que la celebración "pertenece a toda la comunidad sampedrina", independientemente de las gestiones de gobierno.