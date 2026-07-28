San Pedro: La Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo cerró con un 90% de ocupación hotelera

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Región

La octava edición reunió a miles de visitantes, cerca de 200 expositores y dejó un importante impacto económico para el turismo y el comercio local.

28 de julio de 2026 a las 10:57 a. m.

28 de julio de 2026 a las 10:57 a. m.

La ciudad de San Pedro vivió un exitoso fin de semana con la realización de la 8.ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo. La convocatoria de vecinos y turistas permitió alcanzar un 90% de ocupación hotelera y generó un fuerte movimiento comercial gracias a las múltiples propuestas culturales, gastronómicas y productivas.

Miles de visitantes disfrutaron de la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo Durante las dos jornadas, la Plaza Constitución y distintos espacios del casco histórico fueron el escenario de una celebración que reunió a cerca de 200 artesanos y emprendedores, productores citrícolas, viveristas e instituciones vinculadas al sector.

La propuesta también incluyó un amplio patio gastronómico, la tradicional Carpa de la Naranja, juegos infantiles, espacios de Mercados Bonaerenses y diversas actividades recreativas que convocaron a un importante número de familias y turistas.

La masiva concurrencia se tradujo en un significativo impacto económico para comercios, alojamientos y prestadores turísticos de San Pedro, consolidando a la fiesta como uno de los eventos más importantes del calendario regional.

Música, reconocimientos y protagonismo para la producción citrícola El escenario principal, ubicado sobre la calle Pellegrini, ofreció una variada programación artística con presentaciones de músicos y bailarines locales. Los espectáculos centrales estuvieron a cargo de Aire Colombiano el sábado y Oscar y su Banda el domingo, mientras que el concurso recreativo "La Naranja Infinita" volvió a captar la atención del público.

Durante el acto protocolar también fueron distinguidos productores, instituciones y trabajadores del embalaje por su aporte a la actividad citrícola y al desarrollo de la identidad productiva de San Pedro.

Los reconocimientos en el rubro de embalaje fueron entregados a Marcelo Gómez, Román Galarza, Luciano Reinoso, Marcos Galloso, Carolina Medina, Joana Paz, Karina Ávila y Tamara Ojeda.

Cecilio Salazar destacó el crecimiento de la fiesta y el apoyo provincial El acto central fue encabezado por el intendente Cecilio Salazar, acompañado por el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ariel Amarilla, el director provincial de Agricultura, Mariano Pinedo, y funcionarios del gabinete municipal.