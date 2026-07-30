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San Pedro: Mariel Mitidieri presentó "Herederos de la Laguna" en el Club Náutico

La escritora sampedrina compartió su nueva obra ante más de 80 personas en una jornada donde la literatura, la memoria y el ambiente fueron protagonistas.

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30 de julio de 2026 a las 07:00 p. m.
San Pedro: Mariel Mitidieri presentó "Herederos de la Laguna" en el Club Náutico

Más de 80 personas participaron de la presentación de Herederos de la Laguna, el nuevo libro de la escritora sampedrina Mariel Mitidieri, en un encuentro realizado en la Escuela Náutica Guillermo Brown del Club Náutico San Pedro. La actividad formó parte de la agenda cultural organizada en la antesala del 119º aniversario de la institución.

Herederos de la Laguna: una obra que une literatura, memoria y naturaleza

La presentación se desarrolló este miércoles 29 de julio con la conducción de Sonia Secchi, secretaria de la Comisión Directiva del Club Náutico San Pedro. Al evento asistieron integrantes de la comisión, deportistas, referentes históricos del canotaje y vecinos ligados a la historia fluvial de la ciudad, quienes colmaron el salón con la laguna como escenario de fondo.

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Durante la jornada, la autora estuvo acompañada por Lola Barceló, ilustradora del libro y joven navegante de la clase Optimist del club. La joven compartió la lectura de algunos pasajes de la publicación, aportando una mirada sensible que acompañó el espíritu de la obra.

Mariel Mitidieri reflexionó sobre el cuidado del ambiente y la identidad de San Pedro

En su exposición, Mariel Mitidieri explicó que la poesía es una herramienta para expresar emociones profundas y abordar problemáticas que atraviesan a la comunidad. Entre ellas destacó el impacto del deterioro ambiental sobre la laguna y el río.

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La escritora recordó una experiencia personal vivida junto a su hermano durante una navegación marcada por la bajante del agua, un episodio que, según expresó, le transmitió la sensación de que la laguna "moría en sus manos".

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También repasó la relación histórica entre San Pedro y el río, evocando cómo, desde la llegada de los franciscanos, el aprovechamiento de los recursos naturales fue determinante para el desarrollo de la región. En ese contexto, convocó a reflexionar sobre la responsabilidad de las generaciones actuales en la preservación del ecosistema para el futuro.

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Una emotiva presentación en el marco del 119º aniversario del Club Náutico San Pedro

Uno de los momentos más conmovedores de la tarde llegó cuando Mitidieri recordó que Herederos de la Laguna está dedicado a su compañero, Eugenio Previgliano, fallecido en diciembre del año pasado. Sus palabras emocionaron al público, que acompañó con un prolongado aplauso.

La actividad concluyó con un intercambio entre la autora y los asistentes, quienes compartieron recuerdos, experiencias y consultas sobre el proceso creativo del libro. De esta manera, el Club Náutico San Pedro volvió a consolidarse como un espacio de encuentro para la cultura local, integrando literatura, historia y compromiso con el patrimonio natural en el camino hacia un nuevo aniversario institucional.

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