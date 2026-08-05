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San Pedro: La 2001 confirmó su show en la Fiesta Nacional de la Ensaimada y crece la expectativa

La banda anunció en sus redes sociales que actuará el 16 de agosto, antes de la presentación oficial de la grilla artística del tradicional evento.

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05 de agosto de 2026 a las 07:00 p. m.
San Pedro: La 2001 confirmó su show en la Fiesta Nacional de la Ensaimada y crece la expectativa

La Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina comienza a generar expectativa en la ciudad de San Pedro y ya tiene su primera confirmación artística. La banda La 2001 anunció a través de sus redes sociales que se presentará el domingo 16 de agosto, anticipándose al lanzamiento oficial de la programación que prepara el Municipio.

La 2001 confirmó su participación antes del anuncio oficial

La noticia fue dada a conocer por la propia banda mediante una publicación en sus redes sociales, donde informó que formará parte de la programación del domingo 16 de agosto. El anuncio sorprendió a los seguidores del evento, ya que el Municipio de San Pedro aún no presentó oficialmente la grilla completa de artistas.

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Como ocurre cada año antes de los principales acontecimientos turísticos de la ciudad, se espera que la directora de Turismo, Marcela Cuñer, encabece en los próximos días una conferencia de prensa para dar a conocer los espectáculos, horarios y actividades de esta nueva edición.

Mientras tanto, la confirmación de La 2001 se convirtió en el primer adelanto musical del festival y comenzó a multiplicarse rápidamente entre el público.

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Cómo será la Fiesta Nacional de la Ensaimada 2026

La tradicional celebración se desarrollará durante el fin de semana largo del 15, 16 y 17 de agosto en el Paseo Público Municipal, con entrada libre y gratuita.

Durante las tres jornadas habrá propuestas gastronómicas, ferias de emprendedores y artesanos, espectáculos musicales, actividades culturales y la participación de agrupaciones españolas y representantes de casas baleares provenientes de distintos puntos del país.

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Además, la fiesta ya comenzó a promocionarse a nivel nacional y fue incluida por diversos medios especializados en turismo entre las principales opciones para disfrutar durante el fin de semana largo de agosto.

El regreso de la Agrupación Mallorca fortalece la tradicional celebración

La edición 2026 también marcará el reencuentro entre el Municipio y la Agrupación Mallorca, institución histórica organizadora del evento y titular de la marca "Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina".

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El acercamiento pone fin al conflicto registrado el año pasado, cuando la entidad decidió no participar de la organización y no autorizó el uso del nombre oficial de la celebración. Como consecuencia, el Municipio realizó el evento bajo la denominación de "Fiesta Popular Sampedrina".

Tras retomar el diálogo, ambas partes volvieron a trabajar de manera conjunta, recuperando la identidad original de una de las fiestas más representativas de San Pedro, que busca preservar y difundir el legado de la inmigración balear a través de su gastronomía, sus tradiciones y sus expresiones culturales.

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Con la confirmación de La 2001 y la expectativa por conocer el resto de la programación, San Pedro se prepara para recibir a miles de vecinos y turistas en una nueva edición de uno de los eventos más importantes de su calendario turístico.

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