San Pedro: Julio y agosto tuvieron menos brillo solar de lo habitual, según estudios del INTA

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Los registros del INTA San Pedro confirmaron una baja persistente del brillo solar durante julio y agosto, con numerosos días de alta nubosidad.

La sensación de que julio y agosto fueron meses especialmente grises en la ciudad de San Pedro encontró ahora respaldo en los registros técnicos del INTA. Los datos del Observatorio Meteorológico y de las estaciones automáticas mostraron que el brillo solar estuvo por debajo de los valores habituales durante buena parte del bimestre.

El INTA San Pedro confirmó menos horas de brillo solar El informe elaborado por el Observatorio Meteorológico y las estaciones automáticas del INTA San Pedro analizó la heliofanía, una variable que permite conocer la duración del brillo solar durante un determinado período.

Para evaluar el comportamiento del bimestre se tuvieron en cuenta tanto la heliofanía efectiva como la relativa. Este último indicador compara las horas de sol registradas con el potencial máximo correspondiente a cada momento del año.

De acuerdo con los parámetros utilizados por los especialistas, los días con una heliofanía relativa igual o inferior al 20% son considerados jornadas con una importante cobertura nubosa. Durante julio y agosto se contabilizaron 25 días que alcanzaron o estuvieron por debajo de ese valor.

Hubo 10 días sin registros de brillo solar El comportamiento de la radiación solar también quedó reflejado en otro dato significativo: durante el bimestre hubo 10 jornadas en las que directamente no se registró brillo solar.

Los especialistas del INTA también detectaron períodos consecutivos con valores muy bajos de radiación. Esta persistencia permitió confirmar que no se trató solamente de episodios aislados, sino de una condición que se mantuvo durante lapsos prolongados.

Los registros técnicos coinciden así con la percepción cotidiana de los vecinos, que durante buena parte de julio y agosto observaron jornadas con cielo cubierto y escasa presencia de sol.

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Cómo impacta la falta de sol en las actividades productivas Desde el INTA señalaron que la menor disponibilidad de radiación solar no constituye únicamente una cuestión vinculada con las condiciones meteorológicas, sino que también puede generar consecuencias en distintas actividades productivas.

Entre los efectos mencionados aparece una mayor necesidad de iluminación artificial en producciones bajo galpón, debido a la menor cantidad de horas de luz natural disponibles.

La situación también puede afectar el rendimiento de los sistemas de generación de energía mediante paneles solares, que dependen directamente de la radiación disponible para producir electricidad.

En el sector agrícola, en tanto, la prolongación de períodos con baja radiación puede limitar los procesos de fotosíntesis y el crecimiento de los cultivos. Por ese motivo, el seguimiento de estas variables resulta de especial interés para productores y técnicos de la región.