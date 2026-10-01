San Pedro es sede del Torneo Regional de Clubes Sub 16 de hockey femenino

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El certamen femenino de la categoría Sub 16 se disputará desde este jueves hasta el domingo 4 de octubre en el Complejo Marcos Arana.

01 de octubre de 2026 a las 05:02 p. m.

01 de octubre de 2026 a las 05:02 p. m.

El Club Náutico San Pedro será escenario desde este jueves y hasta el domingo 4 de octubre del Torneo Regional de Clubes Sub 16 “E” Damas Bonaerense. La competencia reunirá a equipos de distintas localidades y tendrá al conjunto anfitrión como uno de los protagonistas de la Zona B.

Presentaron el torneo de hockey Sub 16 en San Pedro La presentación oficial del certamen se realizó el miércoles en el Salón Social del Club Náutico San Pedro, con la participación de representantes de las entidades organizadoras, delegaciones visitantes, integrantes de la Comisión Directiva y de la Subcomisión de Hockey.

También estuvieron presentes representantes de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Pedro, acompañando la realización de una competencia que se extenderá durante cuatro jornadas en el Complejo Marcos Arana.

Náutico San Pedro integra la Zona B Durante la jornada previa se desarrolló además la charla técnica, encabezada por el director del torneo, Fabián Mendiola, proveniente de Mar del Plata, y el coordinador de árbitros, Andrés Carrel, de Esperanza, Santa Fe.

Los responsables de la organización repasaron aspectos reglamentarios y cuestiones vinculadas con el desarrollo de los partidos. En tanto, las delegaciones visitantes destacaron las instalaciones y la infraestructura del Club Náutico San Pedro.

El equipo local integrará la Zona B, junto a Biguá “A”, Puerto Belgrano “B” y Club de Remo de Azul “B”.

El cronograma de partidos para este jueves La jornada inaugural comenzará a las 9:00 y tendrá seis encuentros programados en el Complejo Marcos Arana. Náutico San Pedro hará su presentación a las 12:20, cuando se enfrente con Biguá “A”.

El cronograma completo para este jueves es:

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09:00: Náutico Necochea vs. Los Miuras.

10:40: IDRA “A” vs. Nacional “B”.

12:20: Biguá “A” vs. Náutico San Pedro.

14:00: Club de Remo de Azul “B” vs. Puerto Belgrano “B”.

16:30: IDRA “A” vs. Náutico Necochea.

18:10: Nacional “B” vs. Los Miuras.