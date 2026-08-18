> San Pedro: El Sindicato Municipal cuestionó al Municipio por una retención de haberes

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El gremio aseguró que la Justicia respaldó el reclamo de una trabajadora con licencia médica y rechazó la oferta salarial del 5%.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro volvió a cuestionar a la administración local luego de una resolución judicial vinculada con la retención de haberes de una empleada que se encontraba bajo tratamiento médico. Además, el gremio rechazó la propuesta salarial del 5% y anticipó posibles medidas de fuerza para la próxima semana.

El conflicto por los haberes de una trabajadora con licencia médica El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro, Juan Cruz Acosta, difundió un mensaje en el que informó sobre la resolución judicial favorable al reclamo iniciado por el gremio a raíz de la decisión del Ejecutivo municipal de interrumpir el pago de haberes a una trabajadora que se encontraba con licencia médica.

Según explicó el dirigente, la empleada continuaba bajo tratamiento y contaba con el respaldo de su médico tratante. Sin embargo, desde la Municipalidad se habría determinado que no correspondía continuar con el pago de sus haberes, decisión que fue cuestionada por la organización sindical.

Acosta sostuvo que el Municipio tomó esa determinación sin respetar la opinión del profesional que atendía a la trabajadora. De acuerdo con su explicación, el tribunal interviniente resolvió a favor del planteo realizado por el sindicato y estableció que la Comuna deberá afrontar los haberes reclamados mientras continúa el proceso judicial.

El gremio reclama el cumplimiento de los derechos municipales El titular del sindicato utilizó el fallo para cuestionar otras situaciones que, según afirmó, afectan a trabajadores municipales y que todavía no fueron reconocidas por el Ejecutivo local.

“Así va a pasar con un montón de cosas que el Municipio no está reconociendo como derechos por ley y decretos firmados por el propio Ejecutivo”, expresó Acosta, quien aseguró que existen distintos reclamos que el gremio lleva adelante en representación de empleados de diferentes sectores.

En ese sentido, el dirigente reclamó a las autoridades municipales que respeten las normas vigentes y el Convenio Colectivo de Trabajo. También cuestionó que sea el Ejecutivo quien determine de manera unilateral qué derechos corresponden a cada empleado.

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“Eso lo decide la Ley y el Convenio Colectivo de Trabajo”, sostuvo Acosta, quien consideró que la resolución judicial representa un respaldo para los reclamos impulsados por el sindicato.

Rechazo al aumento del 5% y posible paro municipal El conflicto entre el gremio y el Municipio también se mantiene abierto en el plano salarial. Acosta confirmó que el Sindicato de Trabajadores Municipales solicitó formalmente la reapertura de las negociaciones paritarias, aunque hasta el momento no recibió una nueva convocatoria.

El dirigente ratificó además el rechazo a la última propuesta salarial presentada por el Ejecutivo, que contempla un incremento del 5%. Para el sindicato, ese porcentaje resulta insuficiente frente a la situación económica de los empleados municipales y no permite recomponer adecuadamente los salarios básicos.

“Rechazamos el 5% que ofrecieron porque el básico de los trabajadores no es acorde a las necesidades que están pasando”, señaló el secretario general del gremio.

Ante la falta de avances en la negociación, Acosta anticipó que durante la próxima semana podrían concretarse medidas de fuerza. El sindicato espera que el Municipio vuelva a convocar a paritarias y presente una propuesta salarial que considere más adecuada para los trabajadores.