San Pedro: Cambios en la seguridad de Santa Lucía, asumió el nuevo jefe del Destacamento Policial

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El oficial inspector Juan Martín Strauch quedó al frente del Destacamento Policial de Santa Lucía, en reemplazo de Mario Esteban Delgadín Quijano, quien continuará vinculado a la Jefatura de Policía Comunal San Pedro.

29 de septiembre de 2026 a las 09:09 a. m.

29 de septiembre de 2026 a las 09:09 a. m.

El cambio de autoridades se concretó durante un acto oficial realizado en el Destacamento Policial de Santa Lucía, con la presencia de representantes de la Policía Comunal y del Municipio de San Pedro. La renovación de la conducción se enmarca en los movimientos habituales dentro de la estructura policial local.

Juan Martín Strauch asumió al frente del Destacamento de Santa Lucía El oficial inspector Juan Martín Strauch asumió como nuevo responsable de la dependencia policial de Santa Lucía. Antes de ocupar este cargo, se desempeñó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro.

Su llegada al destacamento implica una nueva etapa en la conducción de la dependencia, que tiene a su cargo las tareas de prevención y seguridad en la localidad y su zona de influencia.

Durante el acto de relevo estuvieron presentes autoridades policiales y municipales, quienes acompañaron formalmente el traspaso de la jefatura.

Mario Delgadín Quijano continuará en la Policía Comunal Strauch reemplazó en el cargo al oficial subinspector Mario Esteban Delgadín Quijano, quien dejará la conducción del Destacamento Policial de Santa Lucía.

De acuerdo con lo informado, Delgadín Quijano continuará prestando servicios de manera provisoria dentro de la órbita de la Jefatura de Policía Comunal San Pedro.

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El movimiento forma parte de la reorganización de funciones dentro de la estructura de seguridad del distrito y mantiene al efectivo vinculado a la fuerza policial local.

Autoridades participaron del relevo policial en Santa Lucía El acto contó con la presencia del secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Pedro y de distintas autoridades de la Policía Comunal.

También participaron el jefe de la Policía Comunal, comisario Daniel Cano; la jefa de la Estación de Policía Comunal, comisario María Acevedo; el segundo jefe de la Estación, subcomisario Marco Machado; y el delegado municipal de Santa Lucía, Sergio Barrios.