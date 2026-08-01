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San Pedro: brindarán una charla sobre la vida de San Martín antes de su llegada a la Argentina

La conferencia se realizará el 4 de agosto en el Museo Histórico Municipal y abordará la formación y trayectoria europea del Libertador antes de 1812.

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01 de agosto de 2026 a las 07:00 p. m.
San Pedro: brindarán una charla sobre la vida de San Martín antes de su llegada a la Argentina

La Asociación de Amigos del Centro de Estudios Históricos de San Pedro organizó una conferencia dedicada a la vida de José de San Martín antes de su regreso al Río de la Plata. La actividad se desarrollará el martes 4 de agosto en el Museo Histórico "Fray José María Bottaro" y será abierta a toda la comunidad.

Conferencia sobre la vida de San Martín en el Museo Histórico

La propuesta forma parte de las actividades conmemorativas por un nuevo aniversario del fallecimiento del General José de San Martín. La conferencia, titulada "La vida de San Martín antes de su llegada a la Argentina 1812", comenzará a las 14:30 en el Museo Histórico Municipal "Fray José María Bottaro".

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La invitación está dirigida a instituciones educativas, profesionales vinculados a la historia, equipos de trabajo y vecinos interesados en profundizar sus conocimientos sobre la figura del Libertador.

Osvaldo Valenzuela analizará la etapa europea del Libertador

La disertación estará a cargo del doctor e ingeniero agrónomo Osvaldo Valenzuela, quien expondrá sobre los primeros años de vida de José de San Martín, su formación militar en España y el contexto político y social europeo que marcó su carrera antes de emprender el viaje que lo llevó a incorporarse al proceso independentista en el Río de la Plata.

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Durante el encuentro también se repasarán aspectos menos conocidos de su trayectoria, aportando una mirada histórica sobre las experiencias que moldearon al futuro conductor del Ejército de los Andes.

Una actividad abierta para recordar a José de San Martín

La conferencia busca acercar a la comunidad una perspectiva diferente sobre la vida del prócer, centrándose en el período previo a su llegada a Buenos Aires en 1812, un momento clave para comprender el proceso que lo convirtió en una de las figuras más trascendentes de la independencia sudamericana.

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Desde la Asociación de Amigos del Centro de Estudios Históricos destacaron que la actividad será de acceso libre y gratuito, invitando a toda la comunidad a participar de esta jornada de reflexión y divulgación histórica en el Museo Histórico Municipal de San Pedro.

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