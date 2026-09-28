San Pedro: Brenda Rojas regresó a su ciudad tras ganar cuatro medallas de oro en los Juegos Suramericanos

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La palista sampedrina fue recibida por familiares y amigos y encabezó una caravana por el centro. También llevó la bandera argentina en la clausura.

La palista sampedrina Brenda Rojas regresó este domingo a San Pedro luego de una actuación sobresaliente en los Juegos Suramericanos, donde consiguió cuatro medallas de oro en las competencias en las que participó. Familiares y amigos la esperaron en el ingreso a la ciudad y la acompañaron en una caravana por las calles céntricas.

Brenda Rojas conquistó cuatro medallas de oro Rojas fue una de las figuras de la delegación argentina durante las competencias desarrolladas en las ciudades de Rosario, Rafaela y Santa Fe, donde se disputaron las distintas pruebas de los Juegos Suramericanos.

La deportista sampedrina consiguió cuatro medallas doradas, una por cada competencia en la que participó, y cerró su participación con un reconocimiento especial: fue elegida por los organizadores para llevar la bandera argentina durante la ceremonia de clausura.

El regreso a San Pedro tuvo un momento especial. Familiares y amigos se concentraron en uno de los accesos a la ciudad para recibirla y luego acompañarla en una caravana que recorrió distintas calles del centro.

“Tener a mi familia de hinchada me dio la fuerza” A su llegada, Rojas habló con FM Génesis y San Pedro Informa y se refirió a la emoción que significó reencontrarse con su gente después de la experiencia internacional.

“La verdad que estoy muy contenta por el recibimiento de mi gente, solo tengo palabras de agradecimiento y mucha felicidad”, expresó la palista.

La deportista también destacó la importancia del acompañamiento familiar durante las competencias y contó cómo vivió una jornada particularmente exigente, en la que tuvo que disputar las cuatro pruebas durante el mismo día.

“Fue una jornada difícil porque eran las cuatro competencias en el mismo día y la verdad que cuando gané tres no lo podía creer y pensaba que me quedaba una más”, relató.

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En ese contexto, recordó especialmente el apoyo que recibió desde las inmediaciones del lugar de competencia.

“Salí a competir, salí recontra atrás y después fue el remontar y creo que tener mi familia y toda la gente haciéndome hinchada desde el puente ahí en Santa Fe me dio la fuerza para seguir y lograrlo”, destacó emocionada.

El descanso y los próximos desafíos de la palista sampedrina Después de una competencia que demandó un gran esfuerzo físico y deportivo, Rojas anticipó que ahora buscará tomarse un tiempo para descansar y disfrutar del reconocimiento recibido en su ciudad.

“Siempre compito, siempre doy lo mejor y obviamente que subirse al podio es lo más grande de nada, por el trabajo realizado día a día”, señaló la campeona.

Sobre lo que viene, la palista sampedrina explicó que su prioridad inmediata será desconectarse de la actividad deportiva y disfrutar de unos días de vacaciones.

“Lo que viene por lo pronto es desenchufarme, vacaciones, descansar y bueno, el año que viene se verá cómo sigue”, manifestó.