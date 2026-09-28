Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

San Pedro: Brenda Rojas regresó a su ciudad tras ganar cuatro medallas de oro en los Juegos Suramericanos

La palista sampedrina fue recibida por familiares y amigos y encabezó una caravana por el centro. También llevó la bandera argentina en la clausura.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
28 de septiembre de 2026 a las 07:14 p. m.
La palista sampedrina llegó a la ciudad tras haber ganado cuatro medallas de oro en los Juegos Suramericanos 2026 y fue recibida por el director de Deportes Pablo Guereta familiares y amigos
Foto: San Pedro Municipio

La palista sampedrina Brenda Rojas regresó este domingo a San Pedro luego de una actuación sobresaliente en los Juegos Suramericanos, donde consiguió cuatro medallas de oro en las competencias en las que participó. Familiares y amigos la esperaron en el ingreso a la ciudad y la acompañaron en una caravana por las calles céntricas.

Brenda Rojas conquistó cuatro medallas de oro

Rojas fue una de las figuras de la delegación argentina durante las competencias desarrolladas en las ciudades de Rosario, Rafaela y Santa Fe, donde se disputaron las distintas pruebas de los Juegos Suramericanos.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

Arrecifes: Identificaron al joven de 29 años que murió en un accidente en moto en la ruta 51

27/9, 10:11 a. m.
Arrecifes: Identificaron al joven de 29 años que murió en un accidente en moto en la ruta 51
2

Volvió el colectivo entre San Pedro, San Nicolás y Zárate: horarios y tarifas

25/9, 06:00 p. m.
Volvió el colectivo entre San Pedro, San Nicolás y Zárate: horarios y tarifas
3

San Antonio de Areco: Ruta 41, el bypass avanza y el asfalto ya está cada vez más cerca

26/9, 10:03 a. m.
San Antonio de Areco: Ruta 41, el bypass avanza y el asfalto ya está cada vez más cerca
4

Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre

01/09/2025, 04:25 p. m.
Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre
5

San Pedro: de profesor y preparador físico a ingeniero de datos en YPF

23/9, 07:06 p. m.
San Pedro: de profesor y preparador físico a ingeniero de datos en YPF

La deportista sampedrina consiguió cuatro medallas doradas, una por cada competencia en la que participó, y cerró su participación con un reconocimiento especial: fue elegida por los organizadores para llevar la bandera argentina durante la ceremonia de clausura.

El regreso a San Pedro tuvo un momento especial. Familiares y amigos se concentraron en uno de los accesos a la ciudad para recibirla y luego acompañarla en una caravana que recorrió distintas calles del centro.

Publicidad

“Tener a mi familia de hinchada me dio la fuerza”

A su llegada, Rojas habló con FM Génesis y San Pedro Informa y se refirió a la emoción que significó reencontrarse con su gente después de la experiencia internacional.

“La verdad que estoy muy contenta por el recibimiento de mi gente, solo tengo palabras de agradecimiento y mucha felicidad”, expresó la palista.

Publicidad

La deportista también destacó la importancia del acompañamiento familiar durante las competencias y contó cómo vivió una jornada particularmente exigente, en la que tuvo que disputar las cuatro pruebas durante el mismo día.

“Fue una jornada difícil porque eran las cuatro competencias en el mismo día y la verdad que cuando gané tres no lo podía creer y pensaba que me quedaba una más”, relató.

Publicidad

Seguí leyendo

San Nicolás: El CEC Inmaculada Concepción propone talleres de huerta y granja para niños durante octubre
San Nicolás

San Nicolás: El CEC Inmaculada Concepción propone talleres de huerta y granja para niños durante octubre

En ese contexto, recordó especialmente el apoyo que recibió desde las inmediaciones del lugar de competencia.

“Salí a competir, salí recontra atrás y después fue el remontar y creo que tener mi familia y toda la gente haciéndome hinchada desde el puente ahí en Santa Fe me dio la fuerza para seguir y lograrlo”, destacó emocionada.

Publicidad

El descanso y los próximos desafíos de la palista sampedrina

Después de una competencia que demandó un gran esfuerzo físico y deportivo, Rojas anticipó que ahora buscará tomarse un tiempo para descansar y disfrutar del reconocimiento recibido en su ciudad.

“Siempre compito, siempre doy lo mejor y obviamente que subirse al podio es lo más grande de nada, por el trabajo realizado día a día”, señaló la campeona.

Sobre lo que viene, la palista sampedrina explicó que su prioridad inmediata será desconectarse de la actividad deportiva y disfrutar de unos días de vacaciones.

“Lo que viene por lo pronto es desenchufarme, vacaciones, descansar y bueno, el año que viene se verá cómo sigue”, manifestó.

Publicidad

De esta manera, Brenda Rojas cerró una participación histórica en los Juegos Suramericanos, con cuatro medallas de oro, el honor de portar la bandera argentina en la ceremonia de clausura y un emotivo recibimiento en San Pedro, donde familiares, amigos y vecinos celebraron junto a ella el resultado de su esfuerzo.

DeporteSan PedroCiudad
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...

Galería de imágenes (2)