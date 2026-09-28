San Nicolás: El CEC Inmaculada Concepción propone talleres de huerta y granja para niños durante octubre

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San Nicolás

La propuesta está destinada a chicos de 2 a 11 años y combinará actividades con tierra, animales, reciclado y trabajo comunitario.

La Casa de Encuentro Comunitario (CEC) Inmaculada Concepción de San Nicolás presentó su propuesta de talleres de huerta y granja urbana para octubre. Las actividades estarán destinadas a chicos de entre 2 y 11 años y buscarán fortalecer el contacto con la naturaleza, el aprendizaje y el trabajo comunitario.

Talleres de huerta para niños en San Nicolás Con la llegada de la primavera, los dos grupos de niños que participan del espacio profundizarán durante octubre las tareas vinculadas con la huerta. La propuesta combinará actividades prácticas, juegos y experiencias destinadas a que los chicos conozcan el proceso de cultivo y el cuidado de las plantas.

Entre las primeras tareas previstas se encuentra la recolección de materiales reutilizables, como potes plásticos de alimentos, sachets de leche, envases tetrabrick y rollos de cartón de papel higiénico o servilletas.

Estos elementos serán utilizados en distintas actividades del taller. También se prepararán mezclas de tierra y compost para elaborar almácigos que permitan avanzar con los cultivos correspondientes a la temporada.

La planificación contempla además la elaboración de un calendario de huerta y carteles para identificar los diferentes sectores. Los chicos también participarán de la construcción de un espantapájaros y del armado de un espacio destinado a plantas aromáticas y flores.

A esto se sumará el seguimiento de las plantas y enredaderas mediante tareas de tutorado, una actividad que permitirá acompañar su crecimiento y mantener organizado el espacio de cultivo.

Actividades de granja y cuidado de animales El sector de granja también tendrá una agenda especial durante octubre. Una de las actividades será continuar con el lavado de la lana obtenida de la esquila de las ovejas, para luego explorar distintas posibilidades de utilización de este material.

Los grupos también avanzarán con la construcción de un estanque destinado a los patos y gansos que forman parte del espacio. Para esta tarea, el CEC invitó a las familias y a la comunidad a colaborar con piedras que puedan utilizarse para decorar los bordes y los accesos al estanque.

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Otra propuesta será la creación de un Libro de Granja, pensado como una herramienta para identificar a los distintos animales y registrar aspectos relacionados con la vida cotidiana del sector.

Las tareas incluirán además el lavado de bebederos y comederos, una actividad vinculada con el cuidado y el bienestar de los animales que los chicos podrán conocer y realizar de manera participativa.

Reciclado y trabajo comunitario en el CEC El reciclado tendrá un lugar importante dentro de las actividades previstas para octubre. La utilización de materiales reutilizables permitirá incorporar estos elementos a diferentes proyectos de la huerta y la granja, promoviendo prácticas vinculadas con el cuidado del ambiente.

En paralelo, continuará la construcción y decoración de casitas colgantes para pájaros, que serán incorporadas a los espacios verdes del CEC Inmaculada Concepción.

Desde la institución destacaron que la propuesta busca aprovechar el período primaveral para profundizar el vínculo de los niños con la tierra, las plantas y los animales, a través de actividades adaptadas a las distintas edades.

Los talleres están destinados a los dos grupos que concurren al espacio, conformados por chicos de entre 2 y 11 años. La propuesta contempla tanto el aprendizaje de tareas específicas como la participación en proyectos colectivos.