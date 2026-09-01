San Pedro: Belén Succi fue homenajeada por el Club Náutico durante el Federal U15 de basquetbol
La histórica arquera de Las Leonas, doble medallista olímpica y campeona mundial, visitó San Pedro para acompañar a su hijo.
Belén Succi, una de las grandes referentes de la historia del hockey argentino, recibió un reconocimiento del Club Náutico durante su visita a San Pedro. La exarquera de Las Leonas acompañó a su hijo, integrante del plantel de Obras Sanitarias que disputó el Federal U15 de básquet.
Belén Succi recibió el reconocimiento del Club Náutico
El homenaje se realizó este domingo en el gimnasio José Geoghegan, antes del encuentro que protagonizaron el equipo Celeste y Obras Sanitarias por el Cuadrangular M de la Liga Federal U15.
Las mas leidas de Región
Nuevo cuadro tarifario en la ruta que une Pergamino con Rosario: cuánto cuesta el peaje
La Angelita cumple 100 años: la “Pequeña Siria” que mantiene un vínculo especial con Pergamino
Boxeo: el oriundo de Villa Ramallo, Juan Cruz Uncos, enfrentará al invicto brasileño Luan Medeiros
San Pedro tendrá cortes de luz este miércoles: las zonas afectadas y los horarios
Murió Max Higgins, el empresario que prometió construir un “Disney argentino” en San Pedro
Integrantes de la Comisión Directiva del Club Náutico le entregaron distintos presentes recordatorios a Succi, quien además dejó su firma en el Libro de Oro de visitas ilustres de la institución.
La histórica arquera de Las Leonas fue ovacionada
El momento estuvo acompañado por una cálida ovación del público presente en las instalaciones del club. La presencia de Succi generó especial interés entre los asistentes, que tuvieron la posibilidad de reconocer personalmente su trayectoria deportiva.
Succi construyó una destacada carrera con la Selección argentina de hockey sobre césped, con la que obtuvo dos medallas olímpicas y fue campeona del mundo, además de convertirse en una de las arqueras más reconocidas de Las Leonas.
Una visita vinculada al Federal U15 de básquet
La exdeportista llegó a San Pedro para acompañar a su hijo, quien forma parte del plantel de Obras Sanitarias que participa de la competencia nacional de básquet en la categoría U15.
Su presencia coincidió, además, con un fin de semana especial para el hockey argentino, marcado por una nueva consagración mundial del seleccionado femenino en territorio neerlandés. De esta manera, la visita de una de las figuras históricas de Las Leonas quedó vinculada también a una jornada destacada para el deporte nacional.