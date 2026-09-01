San Pedro: Belén Succi fue homenajeada por el Club Náutico durante el Federal U15 de basquetbol

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La histórica arquera de Las Leonas, doble medallista olímpica y campeona mundial, visitó San Pedro para acompañar a su hijo.

Belén Succi, una de las grandes referentes de la historia del hockey argentino, recibió un reconocimiento del Club Náutico durante su visita a San Pedro. La exarquera de Las Leonas acompañó a su hijo, integrante del plantel de Obras Sanitarias que disputó el Federal U15 de básquet.

Belén Succi recibió el reconocimiento del Club Náutico El homenaje se realizó este domingo en el gimnasio José Geoghegan, antes del encuentro que protagonizaron el equipo Celeste y Obras Sanitarias por el Cuadrangular M de la Liga Federal U15.

Integrantes de la Comisión Directiva del Club Náutico le entregaron distintos presentes recordatorios a Succi, quien además dejó su firma en el Libro de Oro de visitas ilustres de la institución.

La histórica arquera de Las Leonas fue ovacionada El momento estuvo acompañado por una cálida ovación del público presente en las instalaciones del club. La presencia de Succi generó especial interés entre los asistentes, que tuvieron la posibilidad de reconocer personalmente su trayectoria deportiva.

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Succi construyó una destacada carrera con la Selección argentina de hockey sobre césped, con la que obtuvo dos medallas olímpicas y fue campeona del mundo, además de convertirse en una de las arqueras más reconocidas de Las Leonas.

Una visita vinculada al Federal U15 de básquet La exdeportista llegó a San Pedro para acompañar a su hijo, quien forma parte del plantel de Obras Sanitarias que participa de la competencia nacional de básquet en la categoría U15.